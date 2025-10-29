ТСН у соціальних мережах

Топ ранньостиглих сортів малини на 2026 рік: соковиті медові ягоди, які обов’язково захочеться виростити

Осінь 2025 року — ідеальний час для планування наступного садового сезону. Саме зараз садівники обирають ранньостиглі сорти малини, щоб вже 2026 року насолоджуватися першими ароматними ягодами.

Тетяна Мележик
Сорти ранньостиглої малини на 2026 рік

Сорти ранньостиглої малини на 2026 рік / © unsplash.com

Прохолодне повітря жовтня чи початку листопада не заважає ентузіастам садівництва розпочинати підготовку до збору щедрого врожаю, обираючи солодкі, соковиті та високоврожайні сорти малини.

Геракл

Ремонтантний сорт “Геракл” відомий високою врожайністю та чудовою адаптацією до різних умов. Ягоди щільні, великі — від 5 до 11 грамів кожна. Кислувато-солодкий смак свіжої малини може не всім припасти до душі, але для варення та джемів він ідеальний. Кущі з темно-зеленим листям середнього розміру дають по 3–4 кг ягід конічної форми насичено-червоного кольору.

Ісполін

Середньоранній сорт “Ісполін” вирізняється великими плодами та гілками без шипів, що сягають 2 метрів заввишки, нагадуючи мініатюрне деревце. Ягоди тупо-конічної форми яскраво-червоні, з солодким смаком, легким малиновим ароматом і ненав’язливою кислинкою. Вага більшості ягід — 8–15 грамів, окремі екземпляри досягають 20 грамів.

Жар-Птиця

Ремонтантна “Жар-Птиця” — ранньостиглий сорт з міцними кущами заввишки 1,5–1,7 метра. Ягоди конічної, трохи витягнутої форми, насичено-червоні, кислувато-солодкі, з яскравим ароматом. Вага стиглих ягід — 4–6 грамів. Сорт відзначається високою зимостійкістю, але потребує підв’язки, щоб пагони не лягали під вагою плодів.

Зюгана

Сорт швейцарської селекції “Зюгана” дає великі, смачні ягоди і щедрі врожаї в кілька хвиль. Кущі потужні, але компактні, заввишки 1,5–1,9 метра, без потреби у підв’язці. Плодоношення відбувається двічі на сезон: в липні на минулорічних пагонах і з серпня до морозів на цьогорічних. З одного куща можна зібрати до 9 кг ягід вагою 5–7 грамів кожна. Ягоди щільні, солодкі, з характерним ароматом малини, не осипаються навіть при перезріванні. Сорт морозостійкий (до -32°C) і посухостійкий, найкраще росте на сонячних ділянках.

