Топ трендових моделей джинсів на 2024 рік: з чим носити, щоб створити незабутній образ

Джинси ніколи не вийдуть із моди, бо вони вже давно перейшли до розряду елегантної класики.

Джинси – це безпрограшний варіант для будь-якого образу і пори року. В них ми почуваємося стильними й гарними, нам комфортно та легко в цьому одязі. А ще джинси дуже практичні та універсальні, бо доречні для повсякдення, на роботу, вечірку і навіть ділову зустріч. Розповідаємо, які моделі будуть у трендах 2024 року і з чим їх носити, аби мати неперевершений вигляд.

Широкі джинси

Які джинси в трендах 2024 року / Фото: Freepik

Ця модель залишається ключовою у наступному 2024 році, оскільки довела свою практичність. Це можуть бути джинсові палаццо, кюлоти, вільні широкі штани у чоловічому стилі. Широка модель джинсів дуже гарно сидить на фігурі, коригує її недоліки і підкреслює красу. Це той варіант, коли можна за допомогою одягу приховати кілька зайвих кілограмів на стегнах.

Носити широкі джинси можна як із вільним одягом, так і з облягаючими топами чи водолазками. Ваш образ буде елегантним і дорогим у будь-якому випадку.

Прямі джинси

Які джинси в трендах 2024 року / Фото: Freepik

Така модель підходить абсолютно всім жінкам, незважаючи на вік і розміри фігури. Прямі джинси стануть ідеальною базою для повсякденного чи ділового стилю, головне, щоб вони мали прямий крій, класичний колір, були без декору, розривів і потертостей.

Наразі на піку популярності варіанти джинсів з акцентним необробленим нижнім краєм.

Джинси кльош

Які джинси в трендах 2024 року / Фото: Freepik

Це безперечний хіт, що повернувся на вершину олімпу 2023 року і буде там ще не один сезон. Тому на цей варіант можна сміливо розраховувати. Недарма це улюблена модель усіх французьких модниць, бо з такими джинсами можна створювати шикарні та елегантні образи на всі випадки життя.

Джинси кльош краще носити зі взуттям на підборах, щоб отримати максимально шикарний ефект для образу. Також підійдуть лофери, черевики та уггі на широкій підошві.

Джинси з декором

Які джинси в трендах 2024 року / Фото: Freepik

Давно цієї моделі не було на модному олімпі, але на диво вони знову в трендах. У топах 2024 року будуть всі варіанти з нашивками, аплікаціями, вставками і навіть з бахромою.

Одягати джинси з фурнітурою краще з мінімалістичним одягом, щоб акцент був на штанях. Це може бути сорочка, піджак, укорочений топ, корсет чи майка з паєтками.

Рвані джинси

Які джинси в трендах 2024 року / Фото: Freepik

І знову на піку популярності джинси з дірками на колінах. Хоча на початку 2023 року нічого не говорило про таке стрімке повернення на модний олімп цієї моделі. До таких джинсів ідеальними будуть різноманітні светри оверсайз, класичні сорочки а також куртки-бомбери. Щодо взуття, то тут ідеальними будуть кросівки, лофери чи грубі черевики на тракторній підошві.

Джинси із завищеною талією

Які джинси в трендах 2024 року / Фото: Freepik

Це саме та модель, яка має одні переваги і жодних недоліків. Джинси із завищеною талією ідеальні як для худеньких, так і для дівчат з пишними формами. Вони будуть приховувати всі недоліки фігури і триматимуть талію в рамках. А ще у таких штанях дуже комфортно, хоча вони мають досить елегантний та дорогий вигляд. Тому варто придивитися до джинсів кльош, мом, варіантів прямого крою та бойфрендів.

Ці джинси можна вдягати як з приталеним одягом, так і з речами вільного крою. Взувати можна все – від грубих черевиків до ботильйонів на високих підборах.

Читайте також:

Шапки, які будуть на піку трендів 2024: п’ять теплих і стильних варіантів

Чим замінити уколи ботоксу: копійчана маска, яка стирає зморшки зі шкіри обличчя

З аміаком чи без: яка фарба довго тримається, краще зафарбовує сивину і безпечна для волосся