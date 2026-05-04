Топ звичок під час прання, від яких варто відмовитися вже сьогодні

Кожне прання має свої правила

Прання, можливо, ніколи не стане найприємнішим заняттям, але варто пам’ятати, наскільки воно стало простішим. Сучасні мийні засоби містять більш ефективні ферменти та більш екологічні, а пральні машини дбайливіше ставляться до одягу і можуть бути запрограмовані практично для будь-якого типу тканини та об’єму білизни.

Видання Real Simple з’ясувало, яких застарілих звичок потрібно позбутися для якісного прання.

Ви використовуєте занадто гарячу воду

Колись одяг кипʼятили у великому казані з гарячою водою на вогні, щоб очистити його. Цей одяг був з щільної бавовни або з льону, який міг витримувати високі температури. Сучасні синтетичні тканини та тонко витканий натуральний шовк і бавовна не витримають багаторазового прання в гарячій воді. Крім того, гаряча вода може призвести до потемніння одягу.

Багато мийного засобу

Додавання більшої кількості мийного засобу до кожного завантаження може здатися рішенням, яке забезпечить чистіший одяг, але насправді це може погіршити ситуацію. Мийний засіб може залишатися на тканинах, що в результаті затримуватиме бруд та запахи, через що одяг ставатиме жорстким.

Використовуєте один і той самий режим для кожного прання

Ви заощадите гроші та отримаєте кращі результати від прання, якщо будете витрачати час на переналаштування розміру завантаження, циклу прання, температури води та налаштувань сушки для кожного завантаження білизни. Кожного разу, коли завантажуєте пральну машину або сушарку, враховуйте розмір завантаження, ступінь забруднення та тип тканини, яку ви перете.

Не читаєте етикетки з інструкціями

Іноді так трапляється, що одна річ пофарбувала весь одяг у барабані, або що одяг змінив свій розмір. Цих проблем, ймовірно, можна було б уникнути, якби ви прочитали етикетки з інструкціями щодо догляду. Етикетки вказують склад волокон та надають інструкції щодо прання.

Для кожного одягу слід вибирати індивідуальний режим прання, враховуючи кількість речей, рівень забруднення та тип тканини, щоб уникнути пошкодження білизни.

