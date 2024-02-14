Топові омолоджувальні стрижки для повного та квадратного обличчя: не потребують укладання

Напевно, кожна власниця квадратного чи повного обличчя ставить собі запитання – яку вибрати стрижку, щоб згладжувала кути і підкреслювала природню красу. Стилісти надали ряд безцінних рекомендацій щодо вибору зачіски для такого типу лиця. Розповідаємо, які стрижки треба вибирати, щоб зробити обличчя більш витонченим і тендітним, приховати вікові зміни й акцентувати увагу на достоїнствах своєї зовнішності.

Короткі стрижки для квадратного типу обличчя

Які стрижки підходять для квадратного обличчя / Фото: pixabay.com

Власницям такого лиця не варто робити ультракоротких стрижок, бо вони повністю відкривають обличчя й акцентують увагу на масивній нижній частині. Для створення правильного візуального ефекту треба зупинити свій вибір на асиметричних стрижках із квадратними контурами. Якщо доповнити таку зачіску чубчиком, вона пом’якшить загальний образ. За рахунок невимушеній легкості локонів можна надати аутфіту природньої недбалості.

Які стрижки підходять для квадратного обличчя / Фото: pixabay.com

Самим виграшним варіантом будуть каскадні стрижки, нижній шар яких повинен обов’язково бути трохи вище рівня вилиць. Багатошаровий каскад, градуйовані стрижки, паж, гарсон чи піксі будуть ідеальними для квадратного обличчя. Образ з такими зачісками стане ефектним і свіжим, оскільки ці стрижки входять в топ омолоджувальних. До того ж, їх не треба укладати, достатньо легенько збити пасма руками – і ваш аутфіт стане неперевершеним та грайливим.

Стрижки для волосся середньої довжини

Які стрижки підходять для квадратного обличчя / Фото: pixabay.com

Локони до плечей дають власниці квадратного обличчя можливість увиразнити свою красу, зробити лице витонченим і згладити всі гострі кути. Втім, треба бути уважними і не робити стрижок нарівні з підборіддям. Бо тоді зачіска не округлюватиме контури обличчя, а увиразнюватиме природній квадрат і надаватиме непотрібного об’єму його нижній частині.

Які стрижки підходять для квадратного обличчя / Фото: pixabay.com

Можна робити звичні зачіски на волосся середньої довжини, але додавати асиметрії за рахунок скошених ліній. Власницям квадратного типу лиця підійдуть каскад, видовжений боб і подовжене каре. Такі стрижки матимуть ефектний вигляд, якщо зробити об’єм на маківці. За рахунок плавних переходів ліній від укорочених пасом у потиличній зоні до подовжених в області підборіддя лице набуде витончених ліній. Оскільки такий тип стрижки видовжує квадрат і робить нижню частину більш тендітною.

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