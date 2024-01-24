Топові стрижки 2024 року для жінок за 50: зберігають молодість та красу, не потребують укладання

Завжди можна знайти ідеальну зачіску, незважаючи на вік, структуру волосся і форму обличчя. Аби мати шикарний вигляд, також варто орієнтуватися на модні тенденції. У 2024 році стилісти звертають увагу на збереження молодості й природньої краси. Розповідаємо, які зачіски будуть найбільш актуальними в цьому році для жінок за 50.

Гарна стрижка біксі

Трендові стрижки для жінок за 50 / Фото: pixabay.com

Ця стрижка – схрещений варіант зачісок боб та піксі. Біксі значно структурована і коротша, ніж боб, але не така коротка, як піксі. Біксі гарно виглядає, коли волосся трохи розпатлане і неслухняне. Вона підходить для будь-якої структури волосся, зовсім не потребує укладання, її достатньо просто легенько збити руками.

Стрижка боб – ідеальна зачіска для жінок за 50

Трендові стрижки для жінок за 50 / Фото: pixabay.com

Це найпопулярніша з усіх стрижок, адже здатна замаскувати всі недоліки, омолоджує та освіжає обличчя. Зачіска абсолютно невибаглива у догляді і підходить для всіх типів локонів. До того ж, вона вже кілька років впевнено лідирує з-поміж усіх омолоджуючих стрижок і не здаватиме своїх позицій ще стільки ж років.

Стильне каре у кількох варіантах

Трендові стрижки для жінок за 50 / Фото: pixabay.com

Ця стрижка зовсім не має обмежень за віком, вона пасує всім жінкам без виключення. Кожна жінка може вибрати для себе варіант, адже їх достатньо: класичне, багатошарове, градуйоване, каскадне каре, боб-каре та асиметричне. Майстер зможе підібрати таку зачіску, яка відповідатиме формі вашого обличчя та структурі волосся.

Каскад на коротке волосся

Трендові стрижки для жінок за 50 / Фото: pixabay.com

Це багатошарова зачіска з чергуванням довгих та коротких пасмів, вона є ідеальною для жінок після 50. Оскільки омолоджує, добре тримає форму, волосся в ній лягає гарно та невимушено. Вигляд стрижки залежатиме від довжини локонів, які накладаються один на одного. Техніка такої стрижки складна, тому треба звертатися до досвідченого майстра, щоб він правильно підібрав форму та довжину.

Стильна стрижка піксі для жінок після 50 років

Трендові стрижки для жінок за 50 / Фото: pixabay.com

Це найпопулярніша омолоджуюча зачіска для жінок з коротким волоссям. Стрижка має короткі шари, які можна звужувати, щоб вони підкреслювали форму обличчя. Піксі надає волоссю об’єму, створюючи стильний та жіночний аутфіт. Можна вибрати варіант з чубчиком, щоб приховати зморшки та освіжити обличчя.

Багатошарові стрижки

Трендові стрижки для жінок за 50 / Фото: pixabay.com

Така зачіска адаптується до будь-якої форми обличчя і структури волосся, тому її можна вважати універсальною. М’які шари піднімають волосся, за рахунок чого виникає природній об’єм. Водночас зачіска виглядає легкою, природньою та стильною, тому вона вважається найпопулярнішою для жінок такого віку.

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