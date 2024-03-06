Топові стрижки для жінок, які мають проблему випадіння волосся: надають локонам густоти й об’єму

З віком волосся слабшає, стає тонким і починає випадати. Напевно, багатьом жінкам відома ця проблема. Втім, стилісти рекомендують не засмучуватися, а підбирати правильні стрижки та зачіски. Які приховуватимуть залисини, надаватимуть локонам здорового сяяння, густоти й потрібного об’єму. Розповідаємо про найкращі варіанти зачісок, які на раз впораються з проблемою рідкого волосся.

Піксі

Найкращі стрижки для рідкого й тонкого волосся / Фото: pixabay.com

Ця стрижка відноситься до топових, оскільки її обирають жінки в усьому світі. Це й не дивно, бо вона закриває ряд болючих проблем, особливо для жінок зрілого віку. Піксі надає локонам густоти й об’єму за рахунок градуювання. До того ж, зачіска входить до списку омолоджуючих, тому стане ідеальним варіантом для жінок за 50.

Багатошаровий боб

Найкращі стрижки для рідкого й тонкого волосся / Фото: pixabay.com

За рахунок багатошаровості, стрижка зможе замаскувати залисини й надати візуальної густоти локонам без об’єму. Стилісти рекомендують безліч варіантів цієї зачіски для будь-якої структури волосся й типу обличчя. Тому кожна представниця прекрасної статі зможе вибрати для себе підходящий варіант.

Локони й хвилі

Найкращі зачіски для рідкого й тонкого волосся / Фото: Freepik

Якщо волосся рідке, і ви не бажаєте кардинальної зміни свого образу, проблему можна вирішити за допомогою укладання. Якщо локони прямі, можна зробити хвилі за допомогою бігуді чи плойки. А для надання об’єму хвилястому волоссю можна скористатися спеціальним мусом чи пінкою.

Хвіст назад

Найкращі зачіски для рідкого й тонкого волосся / Фото: Freepik

У такий простий спосіб ви зможете швидко надати своєму волоссю потрібної густоти й об’єму. Варто просто зачесати волосся назад і зібрати його у хвіст. Попередньо локони можна накрутити, якщо вони від природи прямі.

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