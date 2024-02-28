Топові стрижки, які пасують абсолютно всім жінкам: 4 варіанти для будь-якої форми обличчя

Якщо ви шукаєте стрижку, яка вам пасуватиме, омолоджуватиме і буде актуальною упродовж тривалого часу, тоді варто зупинити свій вибір на стрижці боб. Наразі безліч варіантів цієї зачіски, вона шалено популярна в усьому світі вже багато років поспіль. А щоб підібрати правильний варіант зачіски до своєї форми обличчя, можна скористатися рекомендаціями стиліста. Розповідаємо, які стрижки підійдуть до будь-якого типу обличчя, посилаючись на поради майстра-перукаря Джастін Хікокс.

Стрижка лоб для круглого обличчя

Трендові стрижки для будь-якого типу обличчя / Фото: pixabay.com

Така зачіска є ідеальним варіантом стрижки боб, оскільки підходить для будь-якої структури волосся. До того ж, вона відноситься до списку омолоджуючих стрижок, тому стилісти її рекомендують тим, хто хоче освіжити свій образ і омолодитися на кілька років. Хікокс рекомендує стрижку лоб усім власницям круглого обличчя, так як вона може візуально видовжити лице і підкреслити лінію вилиць.

Боб-лонг для квадратного обличчя

Трендові стрижки для будь-якого типу обличчя / Фото: pixabay.com

Ця стрижка закінчується за лінією нижньої частини обличчя, тому здатна видовжити його і прибрати непотрібний об’єм у зоні підборіддя. А якщо у вас від природи тонке негусте волосся, вона стане ідеальним варіантом, оскільки надає об’єму і густоти ослабленим локонам.

Градуйований боб для овального обличчя

Трендові стрижки для будь-якого типу обличчя / Фото: pixabay.com

Цей варіант стрижки не має обмежень щодо довжини локонів, її можна робити на коротку та середню довжину. Градуйований боб за рахунок своєї багатошаровості надає потрібного об’єму там, де його не вистачає. Зачіска візуально піднімає обличчя у зоні вилиць, тому також відноситься до омолоджувальних.

Боб однієї довжини для будь-якої форми обличчя і тонкого волосся

Трендові стрижки для будь-якого типу обличчя / Фото: pixabay.com

Ця зачіска є рятівним кругом для власниць тонкого ослабленого волосся, тому дуже популярна в усьому світі. Її можна по праву назвати універсальною, бо вона підходить до будь-якої форми обличчя. Якщо ви власниця хвилястих чи кучерявих локонів, тоді можна додати кілька шарів, щоб надати природньої форми та об’єму вашим кучерям.

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