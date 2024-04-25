Топові стрижки з градуйованим чубчиком: омолоджують одразу на 10 років, коригують овал обличчя

Градуйований чубчик називають ще "рваним", він акцентує багатошарові та каскадні зачіски. Завдяки різноманітності форм та довжини, він підходить до будь-якого типу обличчя та структури волосся. Стилісти рекомендують вибирати стрижки з градуйованим чубчиком тим жінкам, які бажають омолодитися чи скоригувати круглий овал обличчя, щоб витягнути його. Розповідаємо, які переваги градуйованого чубчика, які є види, до яких стрижок пасує найбільше.

Які переваги градуйованого чубчика для стрижок

Які омолоджувальні стрижки з градуйованим чубчиком / Фото: Freepik

Текстурний чубчик уже багато років поспіль займає топові позиції, тому жінки всього світу свої зачіски акцентують саме ним. Оскільки він закриває відразу кілька потреб: омолоджує, приховує зморшки в зоні очей, увиразнює вилиці, витягує кругле обличчя, прибирає непотрібний об’єм у нижній частині лиця.

У рваному чубчику пасма стрижуться різною довжиною у техніці градуювання. Що створює текстурний ефект, завдяки якому кінчики локонів набувають плавних ступінчастих ліній. Градуйований чубчик має два шари – внутрішній та зовнішній, завдяки чому створюється додатковий об’єм.

Градуйований чубчик абсолютно не потребує укладання, адже текстурні пасма самі лягають у правильну об’ємну форму. Якщо є бажання зафіксувати такий чубчик і надати потрібної форми, можна після сушіння скористатися фіксуючим воском.

Довгий градуйований чубчик

Які омолоджувальні стрижки з градуйованим чубчиком / Фото: pixabay.com

Це безпрограшний варіант для жінок, які бажають скоригувати своє обличчя, омолодитися й оновити образ. Він універсальний, так як підходить для пані зрілого віку, молодим жінкам та дівчатам. Техніка стрижки чубчика робить зачіску об’ємною, а волосся густішим і здоровішим. Тому його можна робити на тонкому волоссі без об’єму. Такий чубчик гармонійно виглядає зі стрижкою боб, каре, каскадом на довге волосся, шеггі тощо.

Короткий градуйований чубчик

Які омолоджувальні стрижки з градуйованим чубчиком / Фото: pixabay.com

Цей вид чубчика ідеально пасуватиме жінкам з круглим чи квадратним типом обличчя, він зробить риси тоншими та привабливішими, витягнувши овал. Короткий рваний чубчик дає ефект омолодження відразу років на 10, тому ідеальний для жінок поважного віку. Він прекрасно акцентує багаторівневі стрижки – каскад, піксі, біксі, аврору. Жінки з трикутною формою обличчя можуть сміливо вибирати зачіски з таким чубчиком, він згладжує гострі кути, лице набуває привабливої округлої форми. Загальний образ із такою стрижкою стає більш жіночним та ніжним.

Косий градуйований чубчик

Які омолоджувальні стрижки з градуйованим чубчиком / Фото: pixabay.com

Такий чубчик буде ідеальним для акценту будь-якої багатошарової чи каскадної стрижки. Він має ефектний вигляд на тонкому волоссі без об’єму, на прямих та кучерявих локонах. Косий рваний чубчик вправно маскує всі недоліки та вікові зміни на обличчі, візуально омолоджуючи його. Водночас, він підкреслить виразність погляду, зробить вилиці більш витонченими, прибере непотрібний об’єм з нижньої частини обличчя.

Косий градуйований чубчик бездоганно акцентує багатошарове каре та каскад. Такі зачіски підійдуть для жінок з високим чолом, він пом’якшуватиме риси обличчя й омолоджуватиме відразу на декілька років.

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