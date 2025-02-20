Торт "Захер": рецепт одного з найпопулярніших десертів світу

Торт "Захер" — одна з візитівок австрійської кухні. Поєднання вологих шоколадних коржів, шоколадної глазурі та абрикосового конфітюру нікого не залишить байдужим.

ТСН.ua ділиться рецептом торта від Євгена Клопотенка.

Інгредієнти для бісквітних коржів

7 яєць

200 г цукру

10 г ванільного цукру

⅕ ч. л. солі

240 г чорного шоколаду

220 г пшеничного борошна

180 г масла

250 г абрикосового джему або варення

Інгредієнти для глазурі

200 г чорного шоколаду

100 г масла

Приготування

1. Збийте яйця з цукром, потім додайте до маси ванільний цукор та дрібку солі. Суміш повинна посвітлішати та збільшитися в об'ємі в кілька разів.

2. Для приготування тіста розтопіть на водяній бані чорний шоколад та вершкове масло. Дайте шоколадній масі трішки охолонути, а тоді тонкою цівкою влийте її до збитих з цукром яєць. Добре змішайте ці дві маси за допомогою силіконової лопатки.

3. Після цього додайте до рідких інгредієнтів борошно та гарно змішайте їх. Замісіть тісто на бісквіт. Форму для випікання змастіть маслом та присипте борошном. Викладіть туди тісто. Випікайте бісквіт у розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 40-45 хв.

4. Готовий бісквіт охолодіть до кімнатної температури, а потім розріжте навпіл, аби утворилося два коржі. Далі збираємо торт. Змастіть перший корж абрикосовим джемом, накрийте його другим коржем.

5. Готуємо глазур. На водяній бані розтопіть шоколад та масло. Після того, як вона трішки охолоне, змастіть торт цією сумішшю. Поставте торт до холодильника для стабілізації щонайменше на 2 години.

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