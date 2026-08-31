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Той самий смак із дитинства: три рецепти томатного соку на зиму
Три рецепти томатного соку, яким смакуватимете взимку: класичний томатний сік, пікантний із часником та ароматний із болгарським перцем.
Томатний сік — одна з найсмачніших і найкорисніших домашніх заготовок, яку легко приготувати з помідорів, сезон яких зараз у розпалі. Домашній напій виходить насиченим, ароматним і без зайвих добавок.
ТСН.ua підготував три прості рецепти томатного соку.
Класичний томатний
Інгредієнти:
5 кг помідорів;
1–1,5 ст. л. солі
1 ч. л. цукру
Приготування:
Помідори помийте, видаліть плодоніжки і наріжте великими шматками. У каструлі проваріть 15–20 хв, щоб овочі стали м'якими.
Протріть помідори через сито або пропустіть через соковижималку, щоб відокремити шкірку та насіння. Отриманий сік перелийте до каструлю, додайте сіль і цукор.
Доведіть до кипіння і варіть 10–15 хв, знімаючи піну. Гарячий сік розлийте у стерилізовані банки, герметично закрийте кришками, переверніть і залиште до повного охолодження.
2. Томатний сік із часником
Інгредієнти:
5 кг помідорів
5–6 зубчиків часнику
1,5 ст. л. солі
1 ч. л. цукру
кілька горошин чорного перцю
лавровий листки
Приготування:
Помідори наріжте та пропустіть через соковижималку або подрібніть блендером. Перетріть через сито.
Перелийте сік до каструлі і доведіть до кипіння. Додайте сіль, цукор, лавровий лист, перець і подрібнений часник. Варіть на невеликому вогні 15–20 хв, періодично помішуючи.
Вийміть лавровий лист, розлийте гарячий сік у стерилізовані банки і закрийте кришками. Переверніть банки й укутайте до повного охолодження.
3. Томатний сік із болгарським перцем
Інгредієнти:
5 кг помідорів
500 г солодкого болгарського перцю
1,5–2 ст. л. солі
1 ч. л. цукру
1 ч. л. паприки
чорний мелений
Приготування:
Помідори та перець помийте, очистьте від плодоніжок. Наріжте овочі шматочками та пропустіть через соковижималку або подрібніть усе блендером і перетріть через сито.
Перелийте сік до каструлі, додайте сіль, цукор, паприку та чорний перець. Доведіть до кипіння і варіть 20–25 хв, періодично помішуючи.
Гарячий сік розлийте у попередньо стерилізовані банки та герметично закрийте. Переверніть банки догори дном, укутайте і залиште до повного охолодження.
Нагадаємо, ми ділилися точним рецептом томатного соку на 1 літр.