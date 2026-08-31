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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
1556
Час на прочитання
2 хв

Той самий смак із дитинства: три рецепти томатного соку на зиму

Три рецепти томатного соку, яким смакуватимете взимку: класичний томатний сік, пікантний із часником та ароматний із болгарським перцем.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Томатний сік.

Томатний сік. / © Pixabay

Томатний сік — одна з найсмачніших і найкорисніших домашніх заготовок, яку легко приготувати з помідорів, сезон яких зараз у розпалі. Домашній напій виходить насиченим, ароматним і без зайвих добавок.

ТСН.ua підготував три прості рецепти томатного соку.

Класичний томатний

Інгредієнти:

  • 5 кг помідорів;

  • 1–1,5 ст. л. солі

  • 1 ч. л. цукру

Приготування:

  1. Помідори помийте, видаліть плодоніжки і наріжте великими шматками. У каструлі проваріть 15–20 хв, щоб овочі стали м'якими.

  2. Протріть помідори через сито або пропустіть через соковижималку, щоб відокремити шкірку та насіння. Отриманий сік перелийте до каструлю, додайте сіль і цукор.

  3. Доведіть до кипіння і варіть 10–15 хв, знімаючи піну. Гарячий сік розлийте у стерилізовані банки, герметично закрийте кришками, переверніть і залиште до повного охолодження.

2. Томатний сік із часником

Інгредієнти:

  • 5 кг помідорів

  • 5–6 зубчиків часнику

  • 1,5 ст. л. солі

  • 1 ч. л. цукру

  • кілька горошин чорного перцю

  • лавровий листки

Приготування:

  1. Помідори наріжте та пропустіть через соковижималку або подрібніть блендером. Перетріть через сито.

  2. Перелийте сік до каструлі і доведіть до кипіння. Додайте сіль, цукор, лавровий лист, перець і подрібнений часник. Варіть на невеликому вогні 15–20 хв, періодично помішуючи.

  3. Вийміть лавровий лист, розлийте гарячий сік у стерилізовані банки і закрийте кришками. Переверніть банки й укутайте до повного охолодження.

3. Томатний сік із болгарським перцем

Інгредієнти:

  • 5 кг помідорів

  • 500 г солодкого болгарського перцю

  • 1,5–2 ст. л. солі

  • 1 ч. л. цукру

  • 1 ч. л. паприки

  • чорний мелений

Приготування:

  1. Помідори та перець помийте, очистьте від плодоніжок. Наріжте овочі шматочками та пропустіть через соковижималку або подрібніть усе блендером і перетріть через сито.

  2. Перелийте сік до каструлі, додайте сіль, цукор, паприку та чорний перець. Доведіть до кипіння і варіть 20–25 хв, періодично помішуючи.

  3. Гарячий сік розлийте у попередньо стерилізовані банки та герметично закрийте. Переверніть банки догори дном, укутайте і залиште до повного охолодження.

Нагадаємо, ми ділилися точним рецептом томатного соку на 1 літр.

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