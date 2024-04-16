Традиційні великодні страви: що їли у світле свято наші предки і чому це не лише паска та яйця

Коли ми говоримо про святкування Великодня і святковий стіл, то найперше спадають на думку паска та крашанки. Але, виявляється, наші пращури готували багато інших цікавих страв.

Про те, яку традиційну їжу на Великдень готували наші предки, розповіла в етері Громадського радіо дослідниця української кухні Олена Брайченко.

Так традиційно склалося, що саме до великоднього кошика українці завжди обов'язково клали паску (обрядовий хліб) та крашанки (писанки або дряпанки). Останні мали більш естетичне чи символічне значення. Цікаво, що раніше крашанками називали звичайні нефарбовані яйця. За словами Олени Брайченко, в старовинних українських рецептах можна зустріти інгредієнт "крашанка", тобто звичайне куряче яйце.

Як правильно готувати автентичну паску

Дослідниця стверджує, що назва "паска" в давнину торкалася невеликого округлого буханця, який був обрядовим великоднім хлібом. А ось паска у сучасному розумінні цього слова, тобто солодка випічка з родзинками, прянощами, великою кількістю глазурі, колись називалася "баба".

Тобто паску пекли значно простіше. Це був великих хліб з орнаментами, які мали символічне значення. Багаті українці готували його з пшеничного борошна, а бідні використовували житнє. Однак солодка випічка також була дуже популярною, хоча і не лише великодньою.

Що мало бути на столі на Великдень

У наших предків "паска" мала трішки інший вигляд, а сучасна великодня випічка називалася "баба" / Фото: Unsplash

Обов'язково на великодньому столі стояли бурячки з хроном, які часто мали різні регіональні назви, домашня ковбаса і запечена шинка.

А до початку індустріалізації у XIX столітті основною ознакою заможньої української родини було запечене молочне порося, яке готували на святковий стіл на Великдень. Подавали його цілим, часто чимось фарширували, гарно оздоблювали. Цікаво, що таке запечене порося було одним із символів великоднього святкування.

Баби випікали не усюди. Вони несли лише символічне значення. Зазвичай така красива і багата великодня випічка означала фінансовий добробут сім'ї.

Які святкові страви на Великдень з'явилися в сучасних традиціях

З сучасного святкового столу українців зникло чимало великодніх страв. Все вони або дуже калорійні та жирні, або надто смажені. Натомість, багато хто додає салати, легкі овочеві страви.

Також можна побачити і різноманітну випічку, яка є традиційною для християн західного обряду. Це, зокрема, італійські панеттоне чи коломби. Також все частіше ставлять на стіл печиво, торти. Хоча у заможніх містян торти з'явилися серед великодніх страв ще на початку XX століття.

Сьогодні Великдень стає більше святом не лише родинним, але й часом, коли можна виїхати з друзями на природу. Особливо, коли воно припадає на травень, як цьогоріч. Тому часто готуються шашлики, додається до святкування вино чи інші алкогольні напої.

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