Традиції й прикмети Різдвяного посту 2025 року: що важливо знати про правила Пилипівки, коли вона розпочнеться

Коли починається Різдвяний піст (Пилипівка) 2025 року / © unsplash.com

Щороку Різдвяний піст розпочинається 15 листопада і завершується 24 грудня — у переддень величного свята Різдва Христового. Тривалість цього періоду становить сорок днів, тому в церковній традиції він отримав ще одну назву — Мала Чотиридесятниця, на відміну від Великої Чотиридесятниці, що передує Великодню.

Чому цей піст ще називають Пилипівкою

Інша поширена назва — Пилипівський піст, або Пилипівка. Вона пов’язана з тим, що останнім днем перед постом є свято апостола Пилипа. У народі його вважали останньою нагодою року посмакувати стравами без обмежень. Від наступного дня люди мали налаштовуватися на стриманість, молитву та очищення — і душевне, і тілесне.

Історія встановлення посту

Перші згадки про Різдвяний піст сягають IV століття. Спочатку він тривав лише тиждень, проте згодом його подовжили до сорока днів. Це пояснюється тим, що значення Різдва у християнському календарі прирівнюється до Великодня, тож і підготовка мала бути такою ж серйозною та тривалою.

Харчові правила Різдвяного посту

Різдвяний піст не належить до найсуворіших, однак накладає певні обмеження. Забороняється вживати м’ясо, яйця, молочні продукти та всі похідні від них. Основу раціону мають становити каші, овочеві страви, бобові, горіхи, гриби й сухофрукти.

Основні настанови харчування:

Понеділок, середа та п’ятниця — повна відмова від алкоголю, тваринної їжі та страв з олією; бажано дотримуватися сироїдіння.

Вівторок і четвер — дозволені гарячі страви та їжа з рослинною олією.

Субота й неділя , а також деякі свята (наприклад, 21 листопада — Введення в храм Пресвятої Богородиці, 6 грудня — день святителя Миколая) — допускається риба та трохи вина.

Від 8 грудня піст посилюється: рибу дозволяють лише у вихідні.

Останній тиждень — найстрогіший: у понеділок, середу та п’ятницю не можна навіть вживати гарячі напої, цукор чи сіль.

24 грудня, у Святвечір, віруючі утримуються від їжі до появи на небі першої зірки, після чого сідають за святкову кутю.

Кому не варто постити

Певним категоріям людей дотримання суворого посту може зашкодити здоров’ю. Це стосується дітей до 7 років, вагітних і жінок, які годують, людей після важких хвороб, а також тих, хто має серйозні проблеми зі здоров’ям. Окремо зазначається, що після перенесеної інфекції варто утриматися від суворих обмежень через можливу слабкість і виснаження організму.

Прикмети та повір’я Різдвяного посту

З постом пов’язано чимало народних вірувань:

Прибирати в хаті можна лише вранці — інакше, вірили люди, можна накликати недобрих духів. Якщо ж порядок наводили ввечері, у домі обов’язково мала горіти свічка чи вогонь.

Сваритися протягом посту суворо заборонялося — це вважали прикметою лиха на майбутній рік.

Риболовля й полювання у цей час приносили невдачу.

Загубити річ у піст — на нещастя, натомість знайти щось несподіване вважалося доброю прикметою.

Нехай дні Різдвяного посту принесуть очищення, спокій та гармонію, а саме свято Різдва ви зустрінете в родинному теплі й світлі духовної радості.