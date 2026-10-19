Йоркширський пудинг / © Instagram

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Йоркширський пудинг визнали найулюбленішою регіональною стравою Великої Британії. Він випередив корнуольські пиріжки, шотландське пісочне печиво та інші традиційні страви.

Про це свідчать результати опитування 2 000 любителів їжі, повідомляє The Mirror.

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За інформацією джерела, йоркширський пудинг отримав 50% голосів. Дослідження приурочили до 125-річчя бренду.

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Друге місце посіли корнуольські пиріжки Cornish pasty — їх обрали 36% респондентів. Третім стало шотландське пісочне печиво shortbread із результатом 25%. До п’ятірки також увійшли мигдальний тарт Bakewell із графства Дербішир (24%) і гаряча запіканка Lancashire hotpot із Ланкаширу (22%).

Серед інших популярних регіональних страв опинилися:

шотландський хаггіс із ріпою та картоплею (19%);

лондонський пиріг із картопляним пюре та соусом (17%);

валлійський тост Welsh rarebit (16%);

тістечка Eccles cakes із Ланкаширу;

валлійські пиріжки Welsh cakes — по 14%.

До рейтингу потрапили й менш відомі за межами своїх регіонів страви. Зокрема, манчестерський тарт і пудинг із сушеного гороху отримали по 8%, йоркширський пряний пиріг parkin — 7%, а копчена риба Arbroath smokie та шотландський суп Cullen skink — по 6%.

Британці цінують традиційні страви, але експериментують із рецептами

Дослідження показало, що популярність національної кухні пов’язана не лише зі смаком. Для 55% опитаних головна цінність домашніх британських страв — відчуття затишку. Ще 37% зазначили, що традиційна їжа нагадує їм про дитинство.

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Водночас прихильність до класичних рецептів не заважає експериментам. Майже три чверті респондентів (72%) зізналися, що їм подобається додавати до традиційних страв елементи інших кухонь світу.

Наприклад, 15% уже пробували загортати начинку для буріто в йоркширський пудинг, а 7% поєднували кімчі з традиційною печенею. Ще 14% зацікавилися корнуольськими пиріжками з начинкою чилі кон карне.

При цьому 55% учасників опитування додавали до сімейного рецепта інгредієнт, який міг би шокувати старших родичів.

Автори дослідження зазначають, що опитування також охопило зміни в британській кулінарії за період із 1901 до 2026 року — від продуктового нормування у воєнні часи та появи готових страв для мікрохвильових печей до популярності аерофритюрниць і кулінарних трендів у TikTok. За словами фахівців, деякі страви, які британці любили ще на початку XX століття, досі легко впізнати на їхніх столах, тоді як інші за цей час неодноразово переосмислювали.

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