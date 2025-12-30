Традиційний салат перетвориться на вишукану страву: 4 соуси до олів’є замість майонезу

Чим замінити майонез в олів’є / © www.freepik.com/free-photo

Олів’є давно став символом святкового столу, але навіть улюблена класика може набриднути. Щоб надати салату нового звучання, не обов’язково змінювати інгредієнти. Достатньо замінити звичний майонез. Кілька простих соусів допоможуть зробити страву легшою та сучаснішою. Розповідаємо, чим замінити майонез в олів’є, щоб страва вийшла, наче з ресторану.

Чим замінити майонез в олів’є: 4 альтернативні варіанти

Саме соус формує смак і текстуру салату, тому навіть невелика зміна дає відчутний результат.

Домашній майонез для тих, хто не готовий повністю відмовлятися від класики. Магазинний майонез легко замінити домашнім. Його готують із жовтків, якісної рослинної олії та лимонного соку. Для глибшого смаку варто додати трохи діжонської гірчиці. Такий соус виходить ніжнішим і ароматнішим, ніж готовий продукт із магазину.

Сметанно-гірчичний соус. Цей варіант підходить тим, хто хоче зменшити калорійність салату, але зберегти знайомий смак. Достатньо змішати густу сметану з невеликою кількістю м’якої гірчиці, додати сіль і перець. Соус виходить ніжним, але з яскравою ноткою.

Йогуртовий соус. Натуральний йогурт без добавок робить олів’є легким і освіжаючим. Його можна доповнити подрібненою зеленню, дрібкою часнику чи чорним перцем. Такий соус особливо добре поєднується з куркою або індичкою.

Оливкова олія з лимоном. Найпростіша і водночас вишукана заправка. Оливкову олію холодного віджимання змішують зі свіжим лимонним соком у пропорції 3:1, злегка збивають виделкою та приправляють спеціями. За бажання можна додати зернисту гірчицю.

Як правильно вибрати соус під склад салату

Олів’є з морепродуктами або ікрою — домашній майонез.

Класичний варіант із ковбасою або шинкою — сметанно-гірчичний соус.

Салат із куркою чи індичкою — йогуртовий соус.

Пісний або грибний олів’є — оливкова олія з лимоном.

Після заправляння салату дайте йому постояти в холодильнику 30 хвилин, щоб смаки інгредієнтів встигли поєднатися.