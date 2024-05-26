Травень на городі: чим підживити моркву в цей час та як боротися з морквяною мухою

Після проріджування і прополювання морква потребує підживлення. Досвідчені городники завжди намагаються на цьому етапі добре удобрити культуру, щоб морква виросла великою та солодкою.

Чи є універсальне добриво для моркви, щоб урожай був багатим, а самі коренеплоди – без гнилі, хвороб, щоб вони не були поїдені різноманітними шкідниками? Фахівці рекомендують в цей час полити рослину розчином марганцю та борної кислоти.

Для цього розведіть 3 г марганцю та пару грам борної кислоти у 10-літровому відрі. Одного відра вистачить на 3-4 м 2.

Перед використанням розчину пролийте моркву чистою водою

Полийте розчином марганцю та борної кислоти моркву.

Через три тижні повторіть такий полив.

Як стверджують фахівці, морква буде чистою, без інфекції.

Можливо моркві не вистачає певних добрив. Про це можна дізнатися по її зовнішньому вигляду.

Якщо не вистачає калію коренеплоди будуть рости повільно. Крім того, нестача цієї мінеральної речовини призводить до того, що рослина не зможе протистояти грибковим захворюванням і атакам шкідників.

Нестача фосфору також спричинить погане формування кореневої системи. Крім того, вона буде несмачною.

Якщо рослині не вистачає азоту, її листя поступово жовтіє і скручується, з часом починають в'янути.

При нестачі бора бадилля моркви стає дрібним та закручується. Коренеплоди при цьому не розвиваються. У деяких випадках на них з'являються коричнево-сірі плями.

Як боротися з морквяною мухою

Морквяна муха здатна за лічені дні звести нанівець весь урожай моркви. Морква, вражена морквяною мухою не може довго зберігатися.

Морквяна муха

Муха летить на запах моркви. Тому один спосіб боротьби з мухами - це відбити у них «нюх». Для цього рослину можна обприскати червоним чи чорним меленим перцем.

Одну столову ложку перцю розводять у 10 л води та обприскують цим розчином морквяні посадки. Цього розчину вистачить на 10 м 2.

Якщо мух дуже багато потрібно застосовувати інсектициди, такі, наприклад, як Актеллік 500 ЕС, Волатон 500, Децис, Штефесін.

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