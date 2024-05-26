Травень на городі: чим підживити моркву в цей час та як боротися з морквяною мухою

Підживлюємо моркву в травні та відлякуємо морквяну муху
Після проріджування і прополювання морква потребує підживлення. Досвідчені городники завжди намагаються на цьому етапі добре удобрити культуру, щоб морква виросла великою та солодкою.
Чи є універсальне добриво для моркви, щоб урожай був багатим, а самі коренеплоди – без гнилі, хвороб, щоб вони не були поїдені різноманітними шкідниками? Фахівці рекомендують в цей час полити рослину розчином марганцю та борної кислоти.
- Для цього розведіть 3 г марганцю та пару грам борної кислоти у 10-літровому відрі. Одного відра вистачить на 3-4 м 2.
- Перед використанням розчину пролийте моркву чистою водою
- Полийте розчином марганцю та борної кислоти моркву.
- Через три тижні повторіть такий полив.
Як стверджують фахівці, морква буде чистою, без інфекції.
Можливо моркві не вистачає певних добрив. Про це можна дізнатися по її зовнішньому вигляду.
- Якщо не вистачає калію коренеплоди будуть рости повільно. Крім того, нестача цієї мінеральної речовини призводить до того, що рослина не зможе протистояти грибковим захворюванням і атакам шкідників.
- Нестача фосфору також спричинить погане формування кореневої системи. Крім того, вона буде несмачною.
- Якщо рослині не вистачає азоту, її листя поступово жовтіє і скручується, з часом починають в'янути.
- При нестачі бора бадилля моркви стає дрібним та закручується. Коренеплоди при цьому не розвиваються. У деяких випадках на них з'являються коричнево-сірі плями.
Як боротися з морквяною мухою
Морквяна муха здатна за лічені дні звести нанівець весь урожай моркви. Морква, вражена морквяною мухою не може довго зберігатися.
Муха летить на запах моркви. Тому один спосіб боротьби з мухами - це відбити у них «нюх». Для цього рослину можна обприскати червоним чи чорним меленим перцем.
Одну столову ложку перцю розводять у 10 л води та обприскують цим розчином морквяні посадки. Цього розчину вистачить на 10 м 2.
Якщо мух дуже багато потрібно застосовувати інсектициди, такі, наприклад, як Актеллік 500 ЕС, Волатон 500, Децис, Штефесін.
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