Що садити в травні

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Травень відкриває активний сезон робіт із садіння на городі, адже земля вже достатньо прогрілася, а загроза серйозних заморозків, зазвичай, минає. Правильний вибір часу для садіння різних культур є запорукою рясного та якісного врожаю, найголовніше — дотримуватися температурного режиму.

Овочі для садіння в травні:

Що посадити в першій половині травня

Перша половина травня — цей період ідеально підходить для висаджування холодостійких культур та овочів з тривалим періодом вегетації.

Для раннього врожаю насіння моркви висівають на початку травня.

Ранні сорти буряка також рекомендується висівати в першій половині місяця для швидкого отримання коренеплодів.

Завдяки короткому терміну дозрівання редиску можна сіяти конвеєром протягом усього травня, починаючи від перших днів.

Цибулю-сіянку висаджують у відкритий ґрунт на початку травня.

Яровий часник висаджують у першій половині травня.

Висівання гороху можна проводити протягом усього травня, але ранні садіння сприяють більш ранньому збиранню врожаю.

Розсаду ранніх сортів капусти висаджують у відкритий ґрунт на початку травня.

Висаджування картоплі ранніх та середніх сортів зазвичай починають у першій половині травня, коли ґрунт прогріється до потрібної температури.

Що посадити в другій половині місяця

Друга половина травня — у цей час висаджують теплолюбні культури, які чутливі до весняних похолодань.

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Огірки висаджують у відкритий ґрунт або теплиці, коли температура ґрунту стабільно досягне +15°C, а повітря прогріється до +18°C і вище.

Розсаду помідорів висаджують у відкритий ґрунт після того, як мине загроза нічних заморозків.

Перець та баклажани — ці теплолюбні овочі також висаджують у другій половині травня, забезпечуючи їм захищене від вітру та добре освітлене місце.

Насіння кабачків та патисонів можна висівати безпосередньо в ґрунт, коли він достатньо прогріється, зазвичай у другій половині травня.

Висівання кукурудзи проводять у другій половині травня, коли мине загроза весняних холодів і ґрунт прогріється до +10+12°C.

Насіння гарбуза висівають у другій половині травня на добре освітлених та прогрітих ділянках.

Теплолюбну квасолю висівають наприкінці травня або на початку червня, коли ґрунт прогріється до +15°C.

Ягоди для садіння у травні

Саджанці полуниці можна висаджувати протягом усього травня, обираючи сонячні ділянки з добре дренованим ґрунтом.

Весняне садіння малини сприяє кращому вкоріненню саджанців.

Кущі смородини також можна висаджувати навесні, забезпечуючи регулярне поливання.

Яку зелень та коли посадити в травні

Насіння кропу та петрушки можна висівати протягом усього травня для безперервного отримання свіжої зелені.

Салат та шпинат — ці холодостійкі культури можна сіяти протягом усього травня, роблячи кілька висівань з інтервалом у 2-3 тижні.

Висівання руколи можна проводити протягом травня для отримання свіжої пікантної зелені.

Теплолюбний базилік краще висаджувати розсадою або сіяти у другій половині травня, коли встановиться тепла погода.

Насіння кінзи можна висівати протягом усього травня.

Важливо пам’ятати, що терміни садіння є орієнтовними і можуть змінюватися залежно від кліматичних особливостей вашого регіону та погодних умов конкретного року. Завжди стежте за прогнозом погоди та враховуйте рекомендації для обраних вами сортів. Правильна підготовка ґрунту, якісний посадковий матеріал та своєчасний догляд є ключем до успішного вирощування овочів, ягід та зелені на вашому городі.