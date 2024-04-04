Треба пити натщесерце: лікарі назвали сік, який підвищує потенцію у чоловіків і чистить печінку

Натуральні соки – це джерело вітамінів й амінокислот, мінералів і солей, які вкрай корисні для належної роботи нашого організму.
Якщо кожного дня вживати соки, то можна вирішити купу проблем зі здоров’ям. І йдеться не лише про фруктові напої. Розповідаємо, які соки найкорисніші, що лікують і як правильно вживати, щоб отримати максимальну користь.
Які соки найкорисніші для здоров’я людини: що лікують
- Сік червоного буряка. Напій багатий на залізо й вітаміни групи В, тому вкрай корисний при анемії та низькому гемоглобіні.
- Капустяний сік містить достатню кількість вітаміну К, тому здатен зміцнити зуби й кістки, покращити еластичність шкіри та волосся.
- Морквяний сік підвищує імунітет, покращує зір, здатен зменшити запальні процеси в організмі.
- Томатний сік допомагає при лікуванні серця й судин, здатен зміцнювати й відбілювати зубну емаль.
Який сік підвищує потенцію, очищає печінку й виводить токсини
Є ще один вид соку, але його не можна назвати фруктовим чи овочевим, це березовий сік. Він багатий мінералами, вітамінами та природніми цукрами, які благотворно впливають на здоров’я, особливо на чоловіче.
- Підвищує потенцію. Якщо регулярно вживати березовий сік, то нормалізується вироблення тестостерону, підвищиться лібідо й покращиться активність сперматозоїдів.
- Виводить токсини з організму. Березовий сік має сечогінну дію, допомагає вивести токсини та надлишок солі з організму, здатен очищати кишечник від шлаків.
- Позитивно впливає на травну систему. Напій стимулює процеси травлення, що вкрай корисно для людей, які мають розлади шлунку.
- Чистить печінку. Березовий сік допомагає впоратися з жовтяницею, очищає печінку від токсинів і підтримує її належну роботу.
- Зміцнює імунітет. Завдяки вмісту вітаміну С березовий сік допомагає зміцнити імунітет та підвищити захисні функції організму.
- Знижує підвищений холестерин та допомагає людям при метаболічних порушеннях.
Як правильно пити березовий сік
Особливо корисно пити напій у період дотримання посту. Оскільки він насичуватиме організм всіма необхідними корисними речовинами й підтримуватиме здоров’я в нормі.
Лікарі рекомендують вживати його вранці натщесерце по одній столовій ложці за пів години до сніданку. Напій у вигляді сиропу можна пити з водою чи додавати в чай. Рекомендується приймати березовий сік курсами по 1-2 місяці з перервами.
Медики попереджають, що перед вживанням березового соку варто проконсультуватися з лікарями. Особливо це стосується людей, які мають хронічні захворювання серця, нирок та печінки, а також вагітних жінок.
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