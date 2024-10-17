Треба вмикати лише цей режим прання: він не псує одяг і не вбиває машинку

Експерти назвали програму для прання, яка не тільки щадна для речей, а й оптимальна для пральної машинки.

Британські вчені допомогли господиням визначитися із найкращим режимом для прання. Під час дослідження було встановлено, яка програма найкраща для одягу та роботи самого приладу.

Який режим прання найкращий: дослідження вчених

Це швидкий режим прання. Британські науковці під час експерименту з’ясували, що він підходить майже для всіх видів тканин, зберігає колір і структуру речей, дає змогу економити воду та світло.

У ході дослідження експерти прали темні та яскраві речі разом із клаптиками білої тканини, яка слугувала тестом на кольоростійкість. Для експерименту брали звичайний пральний порошок із активними біодобавками.

Науковці порівнювали два режими прання – звичайний та швидкий. На обох режимах було виконано 16 циклів прання, після кожного вчені робили аналіз води. Такий аналіз допоміг визначити кількість фарби, яка вимилася з тканини одягу. Також експерти збирали мікроволокна та частинки з одягу, які потім зважували.

У ході експерименту з’ясувалося, що після швидкого прання за температури 30 градусів у воді було удвічі менше мікрочастинок одягу, на 74% менше барвників, ніж після звичайного прання за температури 60 градусів. До того ж, якість прання була майже однаковою.

Вчені зробили висновки, що програма швидкого прання допомагає на довше зберегти речі, а також зекономити електроенергію та воду. А якість прання за швидкого режиму не гірша, ніж за звичайного.

Якщо в машинці немає програми швидкого прання

Якщо у пральній машині немає програми "швидке прання", можна вибрати прання за температури 30 градусів. Наразі безліч порошків та гелів, які ефективно відпирають речі навіть у холодній воді, тому одяг так само буде чистим. Варто пам’ятати, що прання за такої температури не лише економить електроенергію, а й буде більш щадним для вашого одягу.

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