Трендова стрижка на літо для жінок за 50: коригує овал обличчя, робить локони густішими

Ця зачіска абсолютно не потребує укладання, достатньо збити пасма руками – і ваш неперевершений образ готовий.

Літо – це прекрасна пора для того, щоб повністю оновити свій стиль і мати приголомшливий вигляд. І стрижка є найкращим і найлегшим способом цього досягти. Стилісти рекомендують усім жінкам за 50 цього літнього сезону звернути увагу на каскадну стрижку, яка вже понад двадцять років не виходить із моди. Розповідаємо, у чому переваги каскадної стрижки і чому зрілим жінкам варто обирати саме її.

У чому особливість каскаду: переваги зачіски

Яка стрижка найпопулярніша для жінок за 50 / Фото: pixabay.com

За рахунок техніки стрижки пасма м’якими хвилями лягають у правильну форму, обрамляючи лице. Завдяки м’якості ліній обличчя молодшає на декілька років, загальний аутфіт стає свіжим та грайливим.

Зачіска надає об’єму тонкому волоссю, робить його візуально густішим та здоровішим. А градуйовані пасма лягають у правильну структуру одразу ж після миття, тому стрижка абсолютно не потребує укладання.

Стрижка легка у догляді, гарно відростає, вам не треба буде відвідувати свого майстра упродовж пів року. Тому каскадна зачіска ідеально підходить для дуже зайнятих жінок.

Каскад універсальний, оскільки підходить до будь-якого типу обличчя та структури волосся. Його легко адаптувати, кожна прекрасна пані зможе вибрати для себе ідеальний варіант.

Каскадна стрижка підходить на волосся будь-якої довжини: довге, середнє та коротке. Її можна доповнити чубчиком, тоді образ буде в рази приголомшливим.

Як правильно вибрати каскадну стрижку

Яка стрижка найпопулярніша для жінок за 50 / Фото: pixabay.com

Будь-який професіонал підбере вам стрижку індивідуально під ваші потреби. Під час вибору зачіски треба обов’язково враховувати тип свого обличчя та структуру волосся, тоді каскад матиме природній вигляд і підкреслюватиме вашу красу.

Щоб надати максимального об’єму тонкому волоссю, можна користуватися легким кремом, який не обтяжуватиме тонкі локони й формуватиме текстурні пасма.

Для більш ефектного вигляду можна фарбувати каскадні локони у техніці "балаяж", "обмре" чи "мелірування". Тоді ваше волосся матиме об’ємний, здоровий та сяйливий вигляд.

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