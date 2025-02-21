Трендова стрижка з TikTok, яка підійде для жінок після 50 років: додає об'єму навіть тонкому волоссю

До того ж, вона дуже легко вкладається і не потребує особливого догляду, щоб мати охайний вигляд.

Мова йде про досить популярну стрижку французький боб.

Історія стрижки французький боб

Наскільки давно з'явилася ця стрижка? Історики кажуть, що Жанна д'Арк, ймовірно, носила французький боб, щоб злитися з іншими солдатами армії, оскільки коротка стрижка була схожа на стиль волосся, який носили чоловіки в XV столітті. "Насправді, саме волосся Жанни д'Арк стало натхненням для короткого бобу, який вперше став популярним завдяки французькому знаменитому перукарю Антуану де Пари 1909 року", — каже Доріс Домошлай-Лантнер, історикиня моди та професорка модних досліджень у Массачусетському коледжі мистецтва та дизайну в Бостоні.

"Коли ж зірка німого кіно та танцівниця Айрін Касл прийняла цей стиль 1910 року, стрижки, що копіювали цей вигляд, і навіть аксесуари для волосся, які дозволяли жінкам досягти цього вигляду без необхідності стригтися, стали надзвичайно популярними". Знову в 1920-х роках Антуан де Парі допоміг популяризувати ще короткий і рішучий варіант стрижки, який став синонімом знаменитого вигляду "флаппер" цього десятиліття.

Французький боб знову став популярним у 1960-х роках, коли відомий перукар Відал Сассун почав стригти жінок у цьому стилі. "Деякі з більш сучасних прикладів французьких бобів включають зачіску Вікторії Бекхем (Posh Spice) з її часу в групі Spice Girls у 90-х і боб Ріанни з її ери пісні "Umbrella", — каже Домошлай-Лантнер. — "Звісно, одним із найвідоміших прикладів є довготривалий, фірмовий французький боб Анни Вінтур, який вона носить вже кілька десятиліть і продовжує носити".

Що таке французький боб

Хоча ми не завжди знали, що це називається французьким бобом, більшість з нас, без сумніву, бачили цю зачіску. "Французький боб справді є однією з найіконічніших зачісок", — додає знаменитий перукар Вільям Уотлі, колишній стиліст популярного шоу Ambush Makeover і директор з креативної освіти для Scruples Haircare. "Його характерні риси — це довжина, що коротша за звичайний боб, з густими, прямими чубчиками, які ледь торкаються брів". Він зазначає, що цей стиль дуже популярний, бо він надзвичайно вигідно підкреслює риси обличчя і створює ілюзію густішого волосся.