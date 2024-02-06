Трендові джинси 2024 року: п’ять шикарних і зручних моделей, які маскують недоліки фігури

У цьому сезоні не буде вузьких і рваних моделей, стилісти пропонують практичні і водночас елегантні варіанти.
У 2024 році в трендах залишається елегантна класика, практичність й універсальність. Тому жодних потертостей, рваних країв чи грубої фурнітури. Лише елегантність, французький шик і тиха розкіш, які пасуватимуть всім без винятку дівчатам. Розповідаємо, на які моделі джинсів у цьому році рекомендують звертати увагу стилісти, щоб було зручно і гарно водночас.
Темно-сині джинси вільного крою
Такий варіант абсолютно універсальний. Якщо ці джинси доповнити піджаком, можна сміливо йти на ділову зустріч. Якщо одягнути блузу, вийде елегантний та романтичний образ. У блейзері можна не вагаючись відправлятися на будь-який захід. Зі взуття підійдуть лофери, ботильйони, грубі черевики.
Класичні прямі джинси
Такі джинси в моді завжди, головне, щоб вони були монохромних кольорів. Під цю модель пасує абсолютно все – класична сорочка, одяг оверсайз чи стильний піджак. Завершити образ варто елегантним взуттям, наприклад, балетками, босоніжками чи лоферами. Також підійдуть кросівки чи кеди, якщо ви зібралися на прогулянку.
Широкі джинси з високою талією
Це ідеальна модель для дівчат високого зросту, а ось невисоким жінкам варто звернути увагу на інші варіанти. Під ці джинси підходять кофти, светри та боді. Взуття треба вибирати на невисоких підборах.
Джинси зі стрілками
Це улюблена модель голлівудських зірок і всіх французьких модниць. Стрілки на джинсах візуально витягнуть силует, тому їх треба носити дівчатам невисокого зросту і тим, хто хоче зробити фігуру стрункішою. Особливо ефектно ця модель джинсів виглядає у тандемі з ременем шоколадного кольору.
Джинси "підкови"
Така модель підійде не всім дівчатам. Зазвичай, ці джинси вибирають ті жінки, які не бояться експериментів в образі. Це мішкуваті широкі штани з високою чи середньою посадкою, що звужуються внизу. Їх можна носити з грубими черевиками, гостроносими чоботами і ботильйонами.
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