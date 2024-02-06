Трендові джинси 2024 року: п’ять шикарних і зручних моделей, які маскують недоліки фігури

У цьому сезоні не буде вузьких і рваних моделей, стилісти пропонують практичні і водночас елегантні варіанти.

У 2024 році в трендах залишається елегантна класика, практичність й універсальність. Тому жодних потертостей, рваних країв чи грубої фурнітури. Лише елегантність, французький шик і тиха розкіш, які пасуватимуть всім без винятку дівчатам. Розповідаємо, на які моделі джинсів у цьому році рекомендують звертати увагу стилісти, щоб було зручно і гарно водночас.

Темно-сині джинси вільного крою

Які джинси у трендах 2024 року / Фото: pixabay.com

Такий варіант абсолютно універсальний. Якщо ці джинси доповнити піджаком, можна сміливо йти на ділову зустріч. Якщо одягнути блузу, вийде елегантний та романтичний образ. У блейзері можна не вагаючись відправлятися на будь-який захід. Зі взуття підійдуть лофери, ботильйони, грубі черевики.

Класичні прямі джинси

Які джинси у трендах 2024 року / Фото: pixabay.com

Такі джинси в моді завжди, головне, щоб вони були монохромних кольорів. Під цю модель пасує абсолютно все – класична сорочка, одяг оверсайз чи стильний піджак. Завершити образ варто елегантним взуттям, наприклад, балетками, босоніжками чи лоферами. Також підійдуть кросівки чи кеди, якщо ви зібралися на прогулянку.

Широкі джинси з високою талією

Які джинси у трендах 2024 року / Фото: pixabay.com

Це ідеальна модель для дівчат високого зросту, а ось невисоким жінкам варто звернути увагу на інші варіанти. Під ці джинси підходять кофти, светри та боді. Взуття треба вибирати на невисоких підборах.

Джинси зі стрілками

Які джинси у трендах 2024 року / Фото: pixabay.com

Це улюблена модель голлівудських зірок і всіх французьких модниць. Стрілки на джинсах візуально витягнуть силует, тому їх треба носити дівчатам невисокого зросту і тим, хто хоче зробити фігуру стрункішою. Особливо ефектно ця модель джинсів виглядає у тандемі з ременем шоколадного кольору.

Джинси "підкови"

Які джинси у трендах 2024 року / Фото: pixabay.com

Така модель підійде не всім дівчатам. Зазвичай, ці джинси вибирають ті жінки, які не бояться експериментів в образі. Це мішкуваті широкі штани з високою чи середньою посадкою, що звужуються внизу. Їх можна носити з грубими черевиками, гостроносими чоботами і ботильйонами.

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