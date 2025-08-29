Трендові короткі стрижки для жінок на осінь 2025 року: підійдуть для будь-якого віку

Трендові жіночі короткі стрижки на осінь 2025 року / © unsplash.com

Експерти зі стилю наполягають: перш ніж обирати стрижку, важливо уважно оцінити стан і структуру свого волосся. Це допоможе визначити, які форми пасуватимуть саме вам та як їх легко підтримувати. Детальніше про актуальні тренди коротких зачісок розповіло видання PerfectCorp.

Біксі

Не всі наважуються на кардинальні зміни, але спробувати коротку зачіску хочеться багатьом. У такому разі варто звернути увагу на стрижку біксі — ідеальний “міжваріант” між бобом і піксі. Вона достатньо коротка, щоб підкреслити шию та вуха, і водночас досить довга для різноманітних експериментів з укладанням. Незалежно від того, чи у вас густе волосся і кругле обличчя, чи тонке волосся та овальна форма обличчя, біксі може стати вашим стильним вибором.

Піксі

Якщо ви готові до рішучих змін, сміливо обирайте піксі. Головна перевага цієї стрижки — мінімум укладання: достатньо помити волосся, додати трохи стайлінгу і злегка скуйовдити пасма. Через годину, коли волосся висохне природним шляхом, зачіска готова. Піксі чудово пасує власницям овальної або серцеподібної форми обличчя, підходить як для тонкого, так і для густого волосся і дарує молодий, свіжий вигляд у будь-якому віці.

Боб

Шукаєте зачіску, яка поєднує практичність і жіночність? Стрижка боб — ідеальний вибір. Волосся підстригають приблизно до лінії щелепи, часто з прямим зрізом, що надає об’єму та підкреслює контури обличчя. Боб універсальний: його можна носити з чубчиком і без, випрямляти, завивати та експериментувати з проділом. Крім того, ця стрижка підтягує риси обличчя, надаючи свіжого й молодого вигляду.

Рваний боб

Якщо ваше волосся густе, сміливо грайтеся з текстурою. Рвані стрижки сьогодні на піку популярності, а боб відкриває безліч можливостей для нашарування пасом. Ще одна перевага цього стилю — легкість укладання: різної довжини пасма створюють природний, трохи хаотичний об’єм, додаючи зачісці характеру і трохи зухвалості.

Вовча стрижка

Ця стильна новинка в зачісках поєднує багатошарове волосся з тонким чубчиком, створюючи ефект скуйовдженої “вовчої гриви”. Укладання такої стрижки досить просте, проте власницям тонкого волосся варто діяти обережно: шари потрібно формувати акуратно, враховуючи форму обличчя, щоб досягти природного об’єму та гармонійного вигляду.

Медуза

Ця стрижка поєднує одразу дві форми: біля обличчя вона нагадує класичний боб, а ззаду залишає довге волосся. Завдяки такому поєднанню створюється унікальний портретний зріз, який можна підлаштувати під свій стиль — зробити нижні шари дуже довгими або залишити їх ледь помітними. Медуза ідеально підійде тим, хто любить експериментувати та шукати нестандартні зачіски.