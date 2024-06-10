Трендові омолоджувальні стрижки з косим чубчиком для жінок за 50: додають локонам об'єму

Такі зачіски здатні повністю оновити й омолодити образ, тому будуть ідеальними для зрілих жінок.

Стилісти рекомендують всім жінкам за 50 цього літа вибирати стрижки на коротке та середнє волосся з косим чубчиком. Такий акцент додаватиме образу літньої легкості, а також маскуватиме вікові зміни на шкірі обличчя. Розповідаємо, які омолоджувальні стрижки на піку популярності влітку 2024.

Боб із косим чубчиком

Які трендові омолоджувальні стрижки для жінок за 50 / Фото: pixabay.com

Класична зачіска доповнюється не прямим чубчиком, як зазвичай, а косим. Він прикриває лоб, але не повністю, що дозволяє створити грайливий та жіночний образ.

Боб із косим чубчиком надає волоссю додаткового об’єму, робить його візуально густішим і здоровішим. Зачіска абсолютно не потребує укладання, текстурні пасма лягають у правильну форму одразу після миття. За рахунок техніки стрижки боб омолоджує загальний образ на 10-15 років, тому це одна з найпопулярніших стрижок у світі.

Піксі з довгим косим чубчиком

Які трендові омолоджувальні стрижки для жінок за 50 / Фото: pixabay.com

Це ще одна топова стрижка, яка вважається найпопулярнішою серед жінок за 50. Що не дивно, оскільки зачіска вирішує одразу кілька проблем – омолоджує, кардинально змінює образ, робить аутфіт ефектним і досконалим.

А довгий косий чубчик акцентує зачіску, приховуючи вікові зміни на шкірі обличчя, додає загальному образу грайливості.

Асиметричний боб з косим чубчиком

Які трендові омолоджувальні стрижки для жінок за 50 / Фото: pixabay.com

Цей варіант стрижки передбачає одну сторону коротшу за іншу. А за рахунок косого чубчика посилюється ефект асиметрії, що надає образу легкості та жіночності.

Так як асиметрія стрижки додає загальному аутфіту динаміки, то створюється ефект візуального омолодження. Також асиметричний боб може скоригувати овал обличчя і прибрати непотрібний об’єм у його нижній частині.

Каре з косим чубчиком

Які трендові омолоджувальні стрижки для жінок за 50 / Фото: pixabay.com

Таку стрижку можна робити як на коротке волосся, так і на середню довжину. Якщо зачіску акцентувати косим чубчиком, вона матиме омолоджувальний ефект.

Це універсальна стрижка, яка підходить абсолютно всім жінкам з будь-яким типом обличчя та структурою волосся. Зачіска довго тримає форму, гарно відростає, тому не потребує частого оновлення. За рахунок текстурованих пасом волосся у цій стрижці набуває додаткового об’єму й візуальної густоти.

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