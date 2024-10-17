Трендові пуховики зимового сезону 2024-2025: стильні куртки для максимального захисту від холоду

Пуховик – це незамінна річ для зимового сезону, адже він практичний, теплий і комфортний. І хто сказав, що така куртка не може бути стильною? Все зовсім навпаки. Модні експерти назвали п’ять пуховиків, які не лише захищатимуть від снігу та морозу, а й зроблять образ будь-якої жінки довершеним і приголомшливим. Розповідаємо, які моделі пуховиків будуть найактуальнішими взимку 2024-2025.

Пуховик з об’ємним коміром

Які трендові пуховики на зиму 2024-2025 / Фото: pixabay.com

Ця модель максимально захистить від холоду і водночас зробить загальний образ жіночним. Такий стиль підкреслює практичність та функціональність зимової куртки. Коміри можуть бути з того ж матеріалу, що й сам пуховик, або з екохутра.

Повітряні пуховики

Які трендові пуховики на зиму 2024-2025 / Фото: pixabay.com

Цієї зими в моді буде ще більший об’єм, ніж минулого сезону. Імениті дизайнери представили довгі моделі курток з об’ємними кишенями, широкі куртки з коміром та пуховики-ковдри. Взимку 2024-2025 будуть у трендах як довгі, так і короткі моделі, тому кожна жінка зможе підібрати для себе ідеальний варіант.

Короткі пуховики

Які трендові пуховики на зиму 2024-2025 / Фото: pixabay.com

У тренди знову повертаються укорочені моделі курток. Якщо у вас залишилася така з минулих років, можна сміливо її витягати з шафи, ви будете мати стильний вигляд. Такий варіант куртки можна носити із джинсами чи джогерами. У трендах будуть куртки нестандартного дизайну та класичні короткі пуховки.

Дуті пуховки

Які трендові пуховики на зиму 2024-2025 / Фото: pixabay.com

Це хітова модель цього зимового сезону. Відомі дизайнери обрали вільний крій у монохромних відтінках. Особливо затребуваними серед модниць будуть об’ємні пуховики молочного, бежевого, ніжно-рожевого та блакитного кольору. Дуті куртки можуть бути як короткі, так і довгі, кожна пані зможе підібрати ідеальну модель саме для свого зросту.

Комбінація тканин

Які трендові пуховики на зиму 2024-2025 / Фото: Freepik

Цей тренд міцно тримався минулого сезону, тому залишається популярним і цієї зими. Пуховик змішаного типу може бути виконаний з двох чи більше видів тканини. Дизайнери надали перевагу моделям оверсайз, тому куртка буде не лише стильною, а ще зручною та теплою.

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