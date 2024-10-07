Трендові стрижки для омолодження та природної підтяжки обличчя: рекомендовано всім жінкам 45+

Розповідаємо, які трендові омолоджувальні стрижки для жінок 45+, що будуть на піку популярності 2025 року.

Бланд боб

Які омолоджувальні стрижки для жінок 45+ / Фото: pixabay.com

Стрижка боб уже давно перейшла до розряду класичних і ніколи не вийде з моди. Йдеться про її варіант із чіткими градуйованими пасмами, які можуть сягати лінії плечей і нижче. Бланд боб може бути акцентований чубчиком, що зробить погляд виразнішим та дозволить приховати вікові зміни на шкірі в зоні очей і лоба. Ця стрижка надає волоссю візуальної густоти та екстраординарного об’єму, тому підійде власницям тонких ослаблених локонів. Також зачіска має коригувальний ефект, вона ніби "підтягує" обличчя завдяки подовженим пасмам.

Каре

Які омолоджувальні стрижки для жінок 45+

Це топова стрижка, яка залишатиметься на піку популярності також 2025 року. Її вважають універсальною, адже вона підходить для волосся будь-якої довжини та структури. Головне – підібрати той варіант, який пасуватиме саме вашій формі обличчя. Стилісти рекомендують жінкам 45+ для омолодження та коригування овалу такі варіанти стрижки:

багатошарове каре;

подовжене каре;

градуйоване каре;

коротке каре;

боб каре;

каскад-каре;

класичне каре.

Багатошарові стрижки

Які омолоджувальні стрижки для жінок 45+ / Фото: pixabay.com

Це безпрограшний варіант стрижок для жінок за сорок, які не хочуть кардинально змінювати образ. Перевага багатошарових омолоджувальних стрижок у тому, що їх можна підбирати до будь-якої форми обличчя.

Власницям круглого та квадратного обличчя треба обирати зачіску, пасма якої обрамлятимуть лице та видовжуватимуть його. Для природньої підтяжки й омолодження таку стрижку треба акцентувати довгим або косим чубчиком.

Якщо ви власниця овального обличчя, вам підійде багатошарова стрижка до плечей, акцентована чубчиком, який закінчуватиметься на рівні очей.

Для власниць трикутного обличчя обмежень немає, їм пасуватимуть абсолютно всі багатошарові стрижки, акцентовані чубчиком.

Каскад

Які омолоджувальні стрижки для жінок 45+ / Фото: pixabay.com

Каскад – одна з найкращих стрижок для жінок після сорока. Її можна робити на волосся будь-якої довжини. Трендовим варіантом стрижки буде зачіска з плавними переходами, в якій пасма чітко структуровані, що дозволяє тримати форму навіть без укладання. Новий варіант каскаду більш об’ємний, волосся завдяки техніці стрижки набуває рухливості під час ходьби. Це надає загальному образу легкості й динамічності. Каскад омолоджує загальний аутфіт, абсолютно не потребує укладання та гарно відростає.

Читайте також:

4 модні відтінки волосся на 2025 рік: у трендах залишається природність

Найкращі варіанти стильної омолоджувальної стрижки для жінок з повним обличчям

Набирає шаленої популярності в світі: перукарі назвали нову стрижку, яка пасує абсолютно всім жінкам