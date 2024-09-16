Трендові стрижки для тонкого волосся: надають об’єму, добре тримають форму без укладання

Такі зачіски стануть ідеальними для тих, хто мріє про густі й об’ємні локони без використання пінок та мусів.

Стилісти усім власницям тонкого пошкодженого волосся пропонують стрижки, які надаватимуть волоссю екстраординарного об’єму, візуальної густоти й добре триматимуть форму без укладання. Восени 2024 на піку популярності чотири стильні зачіски, які закривають ці потреби, тому кожна жінка зможе обрати для себе ідеальний варіант.

Боб з легкою асиметрією

Які стрижки надають об'єму та густоти / Фото: pixabay.com

Асиметричний боб – це універсальна стрижка, яка закриває одразу кілька потреб. Зачіска надає екстраординарного об’єму та візуальної густоти волоссю за рахунок різної довжини пасом. Також завдяки асиметрії стрижка прибирає непотрібний об’єм у нижній зоні обличчя і маскує вікові зміни на шкірі. До того ж, асиметричний боб не потребує укладання, адже лягає у правильну структуру одразу після миття.

Каскад із м'якими шарами

Які стрижки надають об'єму та густоти

За рахунок багатошаровості стрижка створює ефект об’єму та візуальної густоти локонів. Модні експерти рекомендують власницям тонкого волосся вибирати каскад із плавними переходами, така техніка стрижки додаватиме загальному образу легкості та грайливості, що створюватиме омолоджувальний ефект. Тому зачіска ідеально підійде жінкам, які бажають не лише зробити волосся густим і здоровим, а ще хочуть приховати кілька зайвих років. Каскад із м’якими шарами добре тримає форму, вам не буде потреби користуватися мусами чи пінкою для укладання.

Піксі із рваними кінцями

Які стрижки надають об'єму та густоти

Ця стрижка ніколи не вийде із моди завдяки своїй універсальності та практичності. Вона пасує усім без винятку жінкам, надає волоссю об’єму в потрібних місцях і має коригувальний ефект. Тому від такої зачіски лише переваги. За рахунок текстурованих пасом волосся у такій стрижці набуває візуальної густоти і здорового сяяння. Піксі добре тримає форму, абсолютно не потребує укладання і гарно відростає. Тому вам не доведеться відвідувати свого майстра до восьми місяців.

Подовжений боб із чубчиком

Які стрижки надають об'єму та густоти / Фото: pixabay.com

Стрижка підійде тим жінкам, які не готові експериментувати із довжиною волосся, але бажають надати своїм тонким локонам об’єму та густоти. Завдяки чубчику зачіска увиразнюватиме вилиці та маскуватиме вікові зміни на шкірі обличчя, тому стрижка матиме також коригувальний та омолоджувальний ефект. Подовжений боб стане ідеальним вибором для власниць тонкого пошкодженого волосся. Локони у такій зачісці виглядатимуть густими, здоровими та сяючими навіть без засобів для укладання.

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