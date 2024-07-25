Трендові стрижки для власниць тонкого волосся: тримають форму та об’єм до 8 місяців

Кожна жінка хоче мати привабливий та елегантний вигляд. А правильно підібрана стрижка на відмінно справляється із цим завданням. Та особливо важко підібрати ідеальну зачіску власницям тонких локонів, бо не всі стрижки додають об’єму. Стилісти рекомендують у цьому випадку звернути увагу на чотири багатошарові стрижки, які у 2024 році стали шалено популярними в усьому світі.

Піксі

Які стрижки для тонкого волосся / Фото: Pixbam

Цей рік став піковим для популярності коротких стрижок, це також стосується піксі. Така зачіска – ідеальній варіант для тонких локонів без об’єму. Піксі має гарний вигляд як на прямому, так і на хвилястому волоссі. Стрижка добре тримає форму та об’єм завдяки градуйованим пасмам різної довжини, що дає волоссю додаткову можливість гарно відростати. Тому не треба буде кожні три місяці відвідувати свого перукаря. Зачіска акцентується косим чубчиком, який омолоджує та вигідно підкреслює природну красу, тому вона має лише переваги і жодних недоліків.

Стрижка "Андеркат"

Які стрижки для тонкого волосся

Така стрижка мало відома українським модницям, але її варто розглянути як варіант. Вона була шалено популярною в 60-ті роки у Великій Британії, але тоді вважалася чоловічою стрижкою. "Андеркат" підійде для тих пані, які не бояться експериментувати з довжиною свого волосся. Адже на скронях локони можуть бути вибриті, тоді як на маківці будуть значно довшими. Втім, зачіска підходить для тонкого волосся без об’єму, добре тримає форму і зовсім не потребує укладання.

Гарсон

Які стрижки для тонкого волосся / Фото: pixabay.com

Цю своєрідну французьку зачіску роблять ті жінки, які полюбляють короткі рвані стрижки. Вона також спочатку вважалася чоловічою, але у дев’яності стала шалено популярною серед світових зірок і відтоді не сходить з вершин модного олімпу. А все тому, що волосся у такій зачісці набуває екстраординарного об’єму, довго тримає форму і лягає у правильну структуру одразу після миття.

Боб-каре

Які стрижки для тонкого волосся / Фото: pixabay.com

Різновидів бобу стільки, що голова йде обертом, тому кожна пані зможе підібрати для себе ідеальний варіант. Це топова омолоджувальна стрижка, яка закриває одразу декілька потреб. Зачіска надає волоссю об’єму, приховує вікові зміни на шкірі обличчя, коригує овал і робить загальний образ розкішним. Недарма її полюбляють модниці в усьому світі. Стрижку можна акцентувати косим чубчиком, який увиразнюватиме вилиці та прибере непотрібну важкість у нижній зоні лиця.

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