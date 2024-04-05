Трендові стрижки для жінок 45+: довго тримають форму, роблять локони візуально густішими

Ці варіанти стрижок підходять для жінок 40+, оскільки закривають відразу кілька потреб. Вони омолоджують, роблять волосся візуально густішим, приховують недоліки й увиразнюють природню красу. Стилісти рекомендують ці зачіски всім жінкам, які бажають додати у свій образ свіжості й легкості.

Боб з косим чубчиком

Які трендові стрижки для жінок 45+ / Фото: pixabay.com

Така стрижка входить до топових у списку омолоджувальних, може кардинально змінити образ будь-якої жінки. А косий чубчик допоможе приховати вікові зміни на шкірі, увиразнити вилиці та скоригувати овал обличчя. Довжина боба може бути різною, важливо враховувати індивідуальні риси свого обличчя при виборі варіанту зачіски. А текстуровані кінчики пасом нададуть об’єму й легкості вашим локонам. Така стрижка підходить для будь-якої структури волосся і форми обличчя.

Піксі

Які трендові стрижки для жінок 45+ / Фото: pixabay.com

Стрижка підходить тим жінкам, які не бояться кардинально змінити свій стиль та експериментів з довжиною волосся. Зачіска миттєво робить загальний образ молодим і свіжим, додаючи йому легкості та елегантності водночас. Піксі підходить для локонів будь-якої структури – кучерявих, прямих та хвилястих. Вона надає об’єму в потрібних місцях, робить акцент на очах та вилицях, тому відразу омолоджує на 10 років.

Ефектна стрижка шеггі

Які трендові стрижки для жінок 45+ / Фото: pixabay.com

Особливо пасуватиме жінкам, що мають тонке ослаблене волосся без об’єму. Така стрижка – це чудовий варіант для повного оновлення й омолодження образу. Стилісти рекомендують жінкам 45+ робити асиметричну стрижку, яка надасть сучасного і грайливого вигляду. А багатошаровість зачіски дозволить створити ефект легкого об’єму для тонкого волосся.

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