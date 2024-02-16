Трендові стрижки для жінок з овальним обличчям: ідеальні зачіски для неслухняного волосся

Стилісти рекомендують звертати увагу на багатошарові градуйовані зачіски, які на піку трендів вже кілька років поспіль.

Якщо у вас овальна форма лиця, тоді вам личитимуть практично всі зачіски, незалежно від типу та структури локонів. У цьому році стилісти надають перевагу ультрасучасним варіантам таких зачісок, як боб, каре та піксі. Тому вибрати є з чого. Розповідаємо, які стрижки найкраще пасуватимуть для обличчя овальної форми.

Стрижка боб

Трендові стрижки для овального обличчя / Фото: pixabay.com

Таку стрижку можна робити як на коротке, так і на середнє волосся. Головне, щоб зачіска мала легку асиметрію, яка надаватиме обличчю свіжості та прибере непотрібний об’єм у нижній частині. До того ж, грайливий градуйований боб надасть вилицям виразності й тендітності одночасно, зробить образ сучасним і повітряним.

Стрижка лоб

Трендові стрижки для овального обличчя / Фото: pixabay.com

Така зачіска обрамляє лице, неначе бахромою, за рахунок спеціальної техніки градуювання. Шари стрижки підкреслять вилиці, не видовжуючи і не вкорочуючи лице. Цю стрижку роблять на волосся середньої довжини, вона ідеальна для неслухняних локонів.

Багатошарова стрижка на середню довжину волосся

Трендові стрижки для овального обличчя / Фото: pixabay.com

Жінкам з овальним обличчям підходитиме будь-яка багатошарова стрижка. А за рахунок асиметричного чи подовженого чубчика загальний образ набуде легкості та грайливості. До того ж, такі стрижки вважаються омолоджувальними, томі підходять всім жінкам, яким за 50.

Суперкоротка стрижка піксі

Трендові стрижки для овального обличчя / Фото: pixabay.com

Стрижка відноситься до топових омолоджувальних зачісок, підходить для будь-якого типу обличчя і структури волосся. Завдяки ультрамодній техніці стрижки, лице набуває еталонного витонченого вигляду.

Стрижка шеггі

Трендові стрижки для овального обличчя / Фото: pixabay.com

Така зачіска буде ідеальною для власниць кучерявого та хвилястого волосся. Багатошарова стрижка з довгим чубчиком – це справжня знахідка для дівчат з овальним типом обличчя.

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