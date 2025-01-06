Трендові стрижки на волосся середньої довжини: зачіски для приголомшливого образу

Якщо хочеться в новому році якихось змін, варто починати з найпростішого – змінити зачіску, це неодмінно принесе вам задоволення.

Якщо ви не збираєтеся робити коротку стрижку, бо не хочете кардинальних змін, тоді ці дві зачіски саме для вас. Вони оновлять ваш образ, зроблять легким і довершеним, ви почуватиметеся неймовірно прекрасною й елегантною.

Французька стрижка

Які модні стрижки на середнє волосся / Фото: Фото з відкритих джерел

Це подовжена версія французького бобу, який був шалено популярний у 2024 році. Чому цю стрижку називають французькою? По-перше, завдяки зрізу. Він має бути рівним по всій довжині волосся, не рахуючи локонів біля обличчя, їх стрижуть драбинкою. По-друге, французька стрижка має чубчик, схожий на шторку, який також рівний у районі чола, а по краях має подовжуватися, зливаючись із драбинкою. Така зачіска не потребує укладання, за винятком чубчика, його можна вирівнювати чи підкручувати. Стрижка пасує абсолютно всім жінкам, її можна робити на волосся будь-якої текстури.

Шеггі з чубчиком

Які модні стрижки на середнє волосся

Стильний варіант для найсміливіших – недбала шеггі із рваним чубчиком. Стрижка шеггі отримала своє ім'я від англійського «shaggy» - кошлатий. Але це не маллет, з якою її постійно плутають, бо шеггі відрізняється довжиною бічних пасом. До того ж, вона нагадує подовжений боб, хоча має більш текстуровані локони. Шеггі також не потребує укладання, просто після сушіння збийте локони руками – і ваша зачіска готова.

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