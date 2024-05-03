Трендові стрижки, які омолоджують одразу на 10 років і роблять обличчя худішим

Такі зачіски ідеально пасуватимуть тим, хто має повне лице, вони приберуть непотрібний об’єм у його нижній частині.

Жінкам, які хочуть омолодитися, скоригувати овал свого обличчя й освіжити образ, стилісти рекомендують три модні стрижки літнього сезону 2024. Такі зачіски вирішують одразу кілька завдань: кардинально омолоджують, увиразнюють вилиці, роблять волосся візуально густішим.

Асиметричний боб з довгим чубчиком

Які омолоджувальні стрижки роблять лице худішим / Фото: pixabay.com

Така зачіска буде ідеальною для жінок з прямокутним чи квадратним типом лиця. Багатошарова стрижка з асиметричним косим чубчиком витягне обличчя, зробить вилиці виразними, а риси більш витонченими. Асиметричний боб надасть об’єму тонкому волоссю, зробить його здоровим і візуально густішим. До того ж, зачіска має ефект омолодження, тому буде ідеальною для жінок за сорок.

Піксі з текстурованими пасмами

Які омолоджувальні стрижки роблять лице худішим / Фото: pixabay.com

Це топова омолоджувальна стрижка, яку люблять усі жінки світу. Що не дивно, адже вона допомагає кардинально оновити образ, робить його відразу на 10 років молодшим. Така зачіска ідеально пасуватиме жінкам з овальним і трикутним типом обличчя. Текстуровані пасма зроблять овал більш видовженим і приберуть непотрібний об’єм у нижній частині лиця. До того ж, піксі не потребує укладання і частого оновлення, тому стане ідеальним вибором для всіх жінок за п’ятдесят.

Довгі хвилі з недбалим проділом

Які омолоджувальні стрижки роблять лице худішим / Фото: Freepik

Зачіска підійде для власниць кучерявого та хвилястого волосся з круглим чи квадратним обличчям. Плавні хвилі створюватимуть візуальний ефект подовження обличчя й увиразнення вилиць. За рахунок недбалого проділу можна створити додатковий об’єм і зробити образ більш легким та невимушеним. Щоб волосся залишалося хвилястим якомога довше, можна скористатися легким кремом для формування локонів, тоді вони триматимуть форму до двох днів і не склеюватимуться.

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