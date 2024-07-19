Трендові стрижки з ефектом ліфтингу: зачіски для жінок 45+, які "стирають" зморшки з обличчя

Ці зачіски роблять загальний образ молодим і грайливим та підкреслюють елегантність кожної жінки.

Якщо правильно підібрати стрижку, можна не тільки підкреслити красу, а й омолодитися на 10-15 років. Стилісти рекомендують жінкам 45+ звернути увагу саме на ці стрижки, які природним шляхом підтягують обличчя та прибирають зморшки.

Боб-каре

Які омолоджувальні стрижки для жінок за 40 / Фото: pixabay.com

Стрижка ідеально підходить сорокарічним жінкам, які хочуть омолодитися та підкреслити свою елегантність. Зачіска вважається універсальною, адже підходить до будь-якого типу обличчя. Стилісти рекомендують її жінкам, які мають квадратне та кругле лице, вона робитиме його більш витонченим і прибиратиме непотрібний об’єм у нижній зоні.

Каскад

Які омолоджувальні стрижки для жінок за 40 / Фото: pixabay.com

Це також топова омолоджувальна стрижка, яка личитиме абсолютно всім. Багатошарова зачіска надає природної легкості та грайливості, тому кожна жінка почуватиметься значно молодшою своїх років. Стрижка ідеально підходить для власниць тонкого ослабленого волосся, адже надає локонам додаткового об’єму та густоти.

Текстуроване каре

Які омолоджувальні стрижки для жінок за 40

Такий варіант стрижки каре входить до списку омолоджувальних стрижок, тому її полюбляють жінки в усьому світі. Що не дивно, бо стрижка закриває одразу кілька потреб. Омолоджує, надає волоссю об’єму, гарно відростає і довго тримає форму. За рахунок техніки стрижки пасма рухаються при ходьбі, що надає загальному образу легкості та грайливості.

Градуйована стрижка

Які омолоджувальні стрижки для жінок за 40 / Фото: pixabay.com

Волосся у такій зачісці стрижеться шарами різної довжини. Така техніка дозволяє створювати додатковий об’єм біля коренів і водночас надає кінчикам легкості. Градуйовані стрижки – це ідеальний варіант для власниць тонкого волосся, вони надають об’єму та візуальної густоти. Такі зачіски підходять для локонів будь-якої довжини.

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