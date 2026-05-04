Трендові стрижки на літо 2026: довго тримають форму й об’єм і підходять абсолютно всім

Головний секрет популярності цих стрижок — у правильній формі та багатошаровості. Саме вони дозволяють волоссю тримати об’єм без щоденного укладання.

Які наймодніші стрижки на літо 2026

Які наймодніші стрижки на літо 2026 / © www.freepik.com/free-photo

У спеку хочеться, щоб волосся було легким, об’ємним та доглянутим без складного укладання. Саме тому влітку 2026 в трендах будуть стрижки, які добре тримають форму та візуально омолоджують. Перукарі роблять акцент на природності, багатошаровості й м’яких лініях, які підходять різним типам обличчя. Правильно підібрана стрижка може не лише освіжити образ, а й зробити волосся густішим та об’ємнішим.

Багатошарове каре

Які наймодніші стрижки на літо 2026 / © pixabay.com

Це одна з найуніверсальніших стрижок, яка не виходить із моди вже багато десятиліть, але 2026 року вона стала більш текстурованою. Легкі шари додають об’єму навіть тонкому волоссю, а подовжена форма витягує овал і робить обличчя більш витонченим. Така стрижка добре тримає форму і майже не потребує укладання.

Драбинка по всій довжині

Стрижка повернулася в тренди завдяки своїй здатності створювати природний об’єм. Пасма різної довжини додають руху волоссю і роблять зачіску більш живою. Вона ідеально підходить для середніх і довгих локонів.

Градуйований боб

Сучасний варіант класичного боба з плавним переходом довжин. Він створює об’єм у зоні потилиці і робить волосся густішим на вигляд. Така стрижка добре тримає форму навіть без укладання і візуально омолоджує.

Каскад із м’якими переходами

Каскад 2026 року став більш природним і легким. Він не має різких перепадів, але зберігає головну перевагу — об’єм і легкість. Така стрижка підходить практично всім, оскільки її можна адаптувати під будь-яку форму обличчя.

Подовжена стрижка з об’ємною верхівкою

Цей варіант ідеально підходить для тих, хто хоче омолодитися без дорогих косметичних процедур. Основний акцент робиться на об’єм у верхній частині, що візуально піднімає риси обличчя. Волосся у такій стрижці легке, добре тримає форму і не падає навіть у спеку.

