Трендові стрижки на літо 2026: волосся довго триматиме форму й не прилипатиме навіть у спеку

Які трендові стрижки на літо 2026 / © Фото з відкритих джерел

Реклама

У спекотну погоду навіть найкраща зачіска може швидко втратити форму. Через високу температуру волосся стає менш об’ємним, швидше масніє, прилипає до шиї та обличчя, а складні зачіски доводиться постійно поправляти. Саме тому цього літа стилісти радять обирати стрижки, які не лише мають сучасний вигляд, а й залишаються охайними навіть у найспекотніші дні. Головна тенденція літа 2026 — легкість, природний об’єм і багатошаровість. Такі зачіски майже не потребують тривалого укладання, а волосся буде доглянутим навіть після звичайного сушіння.

Італійське м’яке каре

Які ідеальна стрижка на літо 2026 / © Фото з відкритих джерел

Беззаперечним фаворитом сезону стало італійське м’яке каре. Це сучасна версія класичного каре, яка відрізняється плавними лініями, легкою багатошаровістю та природним об’ємом.

Завдяки спеціальній техніці зрізу волосся не лежить важкою масою, довше зберігає форму та не прилипає до шиї навіть у сильну спеку.

Реклама

Така стрижка чудово підходить власницям прямого, хвилястого, густого й тонкого волосся. Вона легко укладається, а для створення гарної зачіски достатньо лише фена та круглої щітки.

Подовжена багатошарова стрижка

Які ідеальна стрижка на літо 2026 / © Mixnews

Ще одним хітом літа залишається подовжена багатошарова стрижка, яку легко впізнати за плавними переходами між шарами різної довжини.

Вона додає волоссю руху, робить його візуально густішим і дозволяє зберігати природний об’єм навіть у вологу погоду.

Особливо ефектно така зачіска виглядає на довгому волоссі, адже локони стають більш легкими й слухняними.

Реклама

Французьке каре

Які ідеальна стрижка на літо 2026 / © Mixnews

Любителькам коротких зачісок варто звернути увагу на французьке каре. Його головна особливість — довжина трохи нижче підборіддя, легка текстура та невимушений вигляд.

Саме ця недбала елегантність робить зачіску дуже практичною влітку. Волосся швидко висихає після миття, не потребує складного укладання та довго тримає форму. Французьке каре однаково гарне як із чубчиком, так і без нього.

Коротке багатошарове каре

Які ідеальна стрижка на літо 2026 / © www.freepik.com/free-photo

Однією з наймодніших новинок літа стало коротке багатошарове каре, яке поєднує переваги класичного каре та дуже короткої стрижки. Потилиця залишається відкритою, а верхні пасма створюють додатковий об’єм. Завдяки цьому зачіска має легкий і сучасний вигляд.

Особливо часто її рекомендують жінкам після 40 років, адже така форма освіжає риси обличчя та робить зовнішність молодшою.

Реклама

Довгі каскадні шари

Які ідеальна стрижка на літо 2026 / © Фото з відкритих джерел

Тим, хто не хоче розлучатися з довгим волоссям, стилісти радять зробити каскад із довгими шарами. Така стрижка допомагає позбутися зайвої ваги волосся, додає йому рухливості та дозволяє легше переносити спеку.

Крім того, волосся швидше висихає після миття, а кінчики стають більш доглянутими.

Як зберегти зачіску охайною навіть у спеку

Які ідеальна стрижка на літо 2026 / © Фото з відкритих джерел

Щоб стрижка якомога довше мала бездоганний вигляд, варто дотримуватися кількох простих правил:

оновлювати форму кожні 8 тижнів;

використовувати легкі текстурувальні спреї замість великої кількості лаку;

не наносити олії на корені волосся;

сушити волосся прохолодним повітрям;

використовувати засоби із захистом від ультрафіолету.

Новини партнерів