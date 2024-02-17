Трендові відтінки волосся навесні 2024 року: готуємося до теплого сезону заздалегідь

Ось ці варіанти фарбування будуть особливо модними навесні цього року.

Хоча за вікном все ще останній зимовий місяць, але прийшов час подумати, як змінити свій образ до весни. Найчастіше жінки обирають новий відтінок волосся. Розповідаємо, яке фарбування буде трендовим навесні 2024 року.

Рожеве волосся — справжня Барбі

Рожевий відтінок / Фото: Фото з відкритих джерел

В Мережі почали з'являтися фотографії дівчат з рожевим відтінком локонів після того, як відома ікона стилю та модель Кайлі Дженнер так пофарбувала своє волосся. Тому сумнівів просто немає у тому, що дівчата, які готові до експериментів, можуть обирати цієї весни пастельно-рожеві відтінки чи колір рожевий металік.

Відтінок темної міді

Відтінок темної міді / Фото: Фото з відкритих джерел

Хоча це може здатися несподіванкою, але в тренди "увірвалися" яскраві руді кольори волосся. Найпопулярнішим відтінком 2024 року стала "темна мідь", яка на локонах може "грати" різними кольорами: від рубінового до рудого. Особливо ефективно такий відтінок виглядає на трендовому прийдешнього сезону каре.

Платиновий блонд утримує позиції

Платиновий блонд / Фото: Фото з відкритих джерел

Не бажає залишати тренди і безсмертна класика. Тому ви можете сміливо обирати холодний платиновий блонд, якщо давно мріяли спробувати цей відтінок. Навесні 2024 року також досить модно будуть виглядати і інші кольори блонду: дитячий, молочний, теплий чи перлинний. Тож місця для експериментів багато.

Шоколадно-ліловий — незвичайна новинка

Шоколадно-ліловий відтінок / Фото: Фото з відкритих джерел

Справжня "перлина" майбутнього весняного сезону — фарбування у шоколадно-ліловому градієнті. Основна фішка полягає у переходах від темного до світлого з відтінком лілового. З таким кольором волосся ви точно будете привертати увагу та здаватися загадковими і недосяжними.

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