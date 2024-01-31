Трендові відтінки волосся, які повністю оновлюють образ: 4 варіанти для досконалої краси

Цього року на модний олімп зійшли всі природні відтінки, тому жінкам можна сміливо вибирати будь-який колір із запропонованих.

Найкращий спосіб змінити свій образ, зробити його виразним та освіжити, це пофарбувати волосся. Стилісти назвали чотири природні відтінки, які у 2024 році є абсолютним трендом. Такі кольори зроблять риси обличчя більш виразними, підкреслять красу та приховають недоліки. До того ж, ці відтінки пасуватимуть абсолютно всім жінкам. Розповідаємо, які кольори волосся у трендах 2024 року.

Медовий блонд

Які кольори волосся у трендах 2024 року / Фото: pixabay.com

Це природний карамельно-золотистий відтінок, який личитиме абсолютно всім дівчатам, незалежно від кольоротипу. Такий колір робить волосся об’ємним і здоровішим на вигляд. Медовий блонд краще наносити у техніці шатуш чи обмбре. Її суть полягає у тому, що пасма мають плавний перехід від темнішого до світлого відтінку.

Кава з молоком

Які кольори волосся у трендах 2024 року / Фото: pixabay.com

Такий природній відтінок додасть вашому обличчю ніжності, пом’якшуючі природні лінії. Цей колір має благородний блиск, тому користується шаленою популярністю. Він буде пасувати як блондинкам, так і власницям темного волосся. Стилісти рекомендують обирати світловолосим дівчатам більш м’які відтінки, наприклад, лате, а темноволосим – насичений мокко.

Русявий

Які кольори волосся у трендах 2024 року / Фото: pixabay.com

Це ідеальний варіант для тих, хто хоче оновити свій образ без кардинальних змін. Він пасуватиме всім жінкам, незалежно від типу шкіри та волосся. Такий відтінок підкреслить колір очей, акцентує увагу на природній красі обличчя.

Шоколадно-коричневий

Які кольори волосся у трендах 2024 року / Фото: pixabay.com

Цей розкішний колір надасть образу досконалості та еталонної вишуканості. Шоколадний відтінок здатен омолоджувати, приховуючи вікові зміни на обличчі та підкреслюючи природню красу. Тому можна сміливо виходити на вулицю без макіяжу з таким кольором волосся. Ваш аутфіт все одно буде бездоганним.

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