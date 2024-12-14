Трендові жіночі стрижки на коротке волосся для жінок за 50

Короткі стрижки — це чудовий спосіб оновити стиль, зробити його більш сучасним та підкреслити індивідуальність. У віці 50+ вибір стрижки враховує особливості волосся та форми обличчя, акцентуючи на легкості в догляді й елегантності. Нижче представлені найкращі трендові стрижки, які ідеально підходять для жінок цієї вікової категорії.

Класичний боб на коротке волосся із подовженими передніми пасмами

Цей варіант залишається незмінно популярним завдяки своїй універсальності. Головна особливість стрижки — чітка геометрія та плавний перехід довжини. Подовжені пасма додають обличчю витонченості та акцентують увагу на лінії щелепи, подовжує шию та витягує овал. Підходить для круглих і грушоподібних облич, а витягнутим краще додати чубчик. Укладати такий боб просто - головне, оновлювати контури стрижки раз на один, два місяці.

Боб із подовженням дозволяє виглядати сучасно, навіть якщо волосся тонке або з сивиною. Стрижка додає об’єму на потилиці, зберігаючи лаконічність у загальному вигляді. Ідеально підходить для овального, круглого та серцеподібного обличчя. Вона виглядає однаково добре на прямому та хвилястому волоссі, не потребуючи складного укладання.

Боб з подовженими пасмами: стрижки для жінок 50 плюс

Боб з подовженими пасмами: стрижки для жінок 50 плюс

Градуйований боб

Градуйований боб — це стрижка для жінок, які прагнуть об’єднати класику з сучасними тенденціями. Його головна особливість — багатошаровість, яка створює об’єм і динаміку. Фішка цієї стрижки в тому, що вона підходить для жінок як із прямим, так і з хвилястим волоссям. Стрижка додає елегантності та гармонійно виглядає на жінках із круглим чи квадратним обличчям. Легкий градуйований зріз створює ефект густоти та полегшує укладання.

Градуйований боб: стрижки для жінок 50

Багатошарова піксі

Багатошарова піксі — вибір для активних жінок, які хочуть виглядати стильно та не витрачати багато часу на догляд. Завдяки шарам, ця стрижка додає об’єму навіть тонкому волоссю, створюючи ефект густоти.

Піксі найкраще виглядає на хвилястому волоссі. Володарки такого волосся можуть дозволити собі асиметричну, довгу, коротку піксі і не дбати про укладку і стайлінг так, як це роблять володарки прямого волосся. Якщо майстер виконає стрижку правильно, ви можете грати з укладанням або схилятися до варіанта "вимив і пішов". Ця стрижка має чудовий вигляд як на сивому волоссі, так і з фарбуванням у природні відтінки.

Багатошарове піксі: стрижки для жінок за 50

Піксі з коротким чубчиком

Короткий чубчик, що відкриває лоба, підходить овальним, круглим і серцеподібним обличчям, а ще чудово вписується в образ ділової жінки. Цей варіант вимагає ультракороткої довжини, але ще більш креативно виглядає з пишною об'ємною маківкою. Така піксі візуально подовжить шию, витягне овал обличчя та зменшить щоки, але вимагає акценту на очі.

Піксі з чубчиком: стрижки для жінок за 50

Асиметрична піксі

Асиметрія завжди витягає обличчя, особливо якщо не додавати чубчика. З об'ємом або без, асиметрична піксі підходить всім формам обличчя, але особливо круглим та грушоподібним. Чим більша різниця довжини пасм з двох сторін, тим більше омолоджує піксі, а «неправильність» стрижки надає їй бунтарського шарму.

Асиметрична піксі: стрижки для жінок за 50

Піксі з високою укладкою та поголеними скронями

Піксі з поголеними скронями і високою укладкою - зухвалий варіант для тих, хто не старіє душею і тілом. Ця стрижка у стилі панк та глем-рок – одна з найкреативніших для жінок за 50. Найчастіше цей варіант зустрічається з короткою і ультракороткою потилицею. Не підходить витягнутим обличчям.

Піксі з поголеними скронями: стрижки для жінок за 50

Каре із чубчиком

Каре з прямим або чубчиком, чубчиком шторкою, косим чубчиком — класичний варіант, який додає елегантності та молодості. Стрижка акцентує увагу на рисах обличчя, зокрема на очах, дозволяє корегувати форму обличчя. Наприклад, прямий чубчик підходить для овального обличчя, а косий — для круглого чи квадратного. Каре виглядає стильно з натуральним кольором волосся або легким меліруванням.

Каре з чубчиком-шторкою: стрижки за 50

каре з пишним чубчиком

Кожна з цих стрижок роблять обличчя більш свіжим і витонченим. Вони прості в догляді, не потребують багато часу для укладання. Зачіски елегантні, що важливо для жінок за 50, підкреслюють природну красу та наголошують на головних рисах обличчя. Плюсом цих стрижок є те, що вони універсальні, адаптуються до індивідуальних особливостей жінки.

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