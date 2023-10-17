Три дієві поради, які допоможуть раз і назавжди позбутися неприємного запаху в туалеті

Якщо у ванній кімнаті є постійна вологість, то це з часом призводить до появи плісняви, вапняного нальоту та неприємних запахів. Сморід також може виходити з труб або через вентиляційну систему, що дуже дратує. Видання Sante Plus пропонує дуже дієві та ефективні способи, щоб раз і назавжди позбутися цієї неприємності. Аби нейтралізувати всі сторонні та неприємні запахи у ванній кімнаті чи туалеті, є кілька простих методів, які можна застосувати прямо зараз.

Як позбутися неприємного запаху в туалеті чи ванній

Кондиціонер для білизни. Слід пам’ятати, що у ванній кімнаті варто дотримуватися правил гігієни та підтримувати чистоту, щоб бактерії не потрапляли на раковину, дверні ручки та зубні щітки. Для цього можна скористатися кондиціонером для білизни: його потрібно залити у бачок унітаза. Кожного разу, коли ви спускатимете воду, приємний аромат буде розноситися по всій ванній кімнаті. Окрім цього, можна додати кондиціонер у розпилювач із водою, добре струсити та розпилити на різні поверхні у ванній кімнаті. Таким чином ви позбудитеся бактерій та будь-яких неприємних запахів.

Слід пам’ятати, що у ванній кімнаті варто дотримуватися правил гігієни та підтримувати чистоту, щоб бактерії не потрапляли на раковину, дверні ручки та зубні щітки. Для цього можна скористатися кондиціонером для білизни: його потрібно залити у бачок унітаза. Кожного разу, коли ви спускатимете воду, приємний аромат буде розноситися по всій ванній кімнаті. Окрім цього, можна додати кондиціонер у розпилювач із водою, добре струсити та розпилити на різні поверхні у ванній кімнаті. Таким чином ви позбудитеся бактерій та будь-яких неприємних запахів. Ароматизоване мило. Можна просто розпакувати будь-яке ароматне тверде мило зі своїм улюбленим запахом і покласти на поличку у ванній кімнаті. Наприклад, можна взяти мило із сильним запахом ладану, лаванди, сосни, полуниці, розмарину, квітів апельсина чи лілії.

Можна просто розпакувати будь-яке ароматне тверде мило зі своїм улюбленим запахом і покласти на поличку у ванній кімнаті. Наприклад, можна взяти мило із сильним запахом ладану, лаванди, сосни, полуниці, розмарину, квітів апельсина чи лілії. Кориця та ваніль. Це приємні та заразом сильні аромати, які можна використовувати як ароматизатор у туалеті, ванній кімнаті чи в усьому помешканні. Для того, аби приготувати ароматизатор, потрібно взяти кілька крапель ванільного екстракту, 2 палички кориці, 4 гвоздики, 1 склянку оцту, 1 склянку води. Необхідно всипати всі складники у каструлю та прокип’ятити кілька хвилин на слабкому вогні. Потім варто процідити суміш і дати їй охолонути. Далі перелийте цю рідину у розпилювач, аби потім розпорошити по всіх кімнатах для приємного аромату.

Раніше ми писали, як швидко і без надмірних зусиль випрати пір'яну подушку в домашніх умовах.

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