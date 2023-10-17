Три дієві поради, які допоможуть раз і назавжди позбутися неприємного запаху в туалеті

В туалеті завжди буде аромат чистоти та свіжості: як позбутися неприємного запаху.
Якщо у ванній кімнаті є постійна вологість, то це з часом призводить до появи плісняви, вапняного нальоту та неприємних запахів. Сморід також може виходити з труб або через вентиляційну систему, що дуже дратує. Видання Sante Plus пропонує дуже дієві та ефективні способи, щоб раз і назавжди позбутися цієї неприємності. Аби нейтралізувати всі сторонні та неприємні запахи у ванній кімнаті чи туалеті, є кілька простих методів, які можна застосувати прямо зараз.
Як позбутися неприємного запаху в туалеті чи ванній
- Кондиціонер для білизни. Слід пам’ятати, що у ванній кімнаті варто дотримуватися правил гігієни та підтримувати чистоту, щоб бактерії не потрапляли на раковину, дверні ручки та зубні щітки. Для цього можна скористатися кондиціонером для білизни: його потрібно залити у бачок унітаза. Кожного разу, коли ви спускатимете воду, приємний аромат буде розноситися по всій ванній кімнаті. Окрім цього, можна додати кондиціонер у розпилювач із водою, добре струсити та розпилити на різні поверхні у ванній кімнаті. Таким чином ви позбудитеся бактерій та будь-яких неприємних запахів.
- Ароматизоване мило. Можна просто розпакувати будь-яке ароматне тверде мило зі своїм улюбленим запахом і покласти на поличку у ванній кімнаті. Наприклад, можна взяти мило із сильним запахом ладану, лаванди, сосни, полуниці, розмарину, квітів апельсина чи лілії.
- Кориця та ваніль. Це приємні та заразом сильні аромати, які можна використовувати як ароматизатор у туалеті, ванній кімнаті чи в усьому помешканні. Для того, аби приготувати ароматизатор, потрібно взяти кілька крапель ванільного екстракту, 2 палички кориці, 4 гвоздики, 1 склянку оцту, 1 склянку води. Необхідно всипати всі складники у каструлю та прокип’ятити кілька хвилин на слабкому вогні. Потім варто процідити суміш і дати їй охолонути. Далі перелийте цю рідину у розпилювач, аби потім розпорошити по всіх кімнатах для приємного аромату.
Раніше ми писали, як швидко і без надмірних зусиль випрати пір'яну подушку в домашніх умовах.
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