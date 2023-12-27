Як мати молодший вигляд: правила стрижок, що омолоджують на 10 років, назвала експертка L'oreal

Секрети зачісок та стрижок які зроблять вас молодшою на 10 років

Напевно ні для кого не буде відкриттям, що зачіска може візуально зробити жінку як молодшою років на 10, так і додасть віку, якщо вона не вдала чи неправильно підібрана.

Як мати молодший вигляд за допомогою стрижки розповіла експертка L'oreal Даррен Джеймс.

Універсальна стрижка

На думку експертки однозначно зробить на вигляд молодшою будь-яку жінку стрижка багатошаровий боб. Вона підійде жінці будь-якого віку і для будь-якого волосся — довгого, середнього, короткого.

Що ще важливо, на думку стилістки, ця зачіска не лише омолоджує, а й додає образу елегантності, що так вважливо для жінок старше 40.

Багатошаровий боб

Чубчик завжди омолоджує

Чубчик завжди додасть образу трохи «молодості», якщо його правильно стилізувати.

Експертка зазначила, що чубчик також може «зробити ваше обличчя меншим», що знову сильно вплине на ваш вік.

Попри те, що довгі чубчики зараз в моді, важливо зберегти їх правильну довжину, щоб вони не закривали очі.

Короткі стрижки

Пройшли ті часи, коли вважалося, що літні жінки повинні мати коротке волосся. Зараз молоді та модні жінки намагаються, щоб виглядати ошатно стригтися коротко.

Як стверджує Даррен коротка стрижка "змусить вас виглядати принаймні на п’ять-десять років молодше". Для тих, хто не хоче мати дуже коротку стрижку, таку, наприклад, як піксі, стрижка до плечей також може надати бажаного «молодшого вигляду».

Мелірування для довгого волосся

Для тих, хто не є прихильником короткої зачіски, експертка рекомендує спробувати довге укладене волосся з «правильним видом мелірування». Правильно підібране мелірування корегує розміри обличчя та допомагає виглядати молодшою також.

Умисна недбалість

Зачіска з ефектом легкої недбалості, коли жінка має вигляд ніби щойно прокинулася, за словами Джеймс, допоможе почуватися молодшою й енергійнішою, а також додасть образу "більше емоцій".

Умисна недбалість

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