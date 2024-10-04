Три кроки — і душова кабіна сяятиме чистотою: водовідштовхувальний засіб з підручних інгредієнтів

Через регулярне використання скло душової кабінки покривається вапняним і мильним нальотом. Інколи, щоб його відмити, потрібно докласти чималих зусиль. На щастя, існує простий засіб з підручних інгредієнтів, який допомагає впоратися з цією проблемою.

Для кожного власника душової кабіни саме її скло є найболючішою темою. Адже часто після його миття залишаються розводи, які можуть зіпсувати зовнішній вигляд ванної кімнати. Щоденне прибирання душової кабіни вимагає багато сил, а тому не завжди доречне.

Однак, фахівці поділилися одним простим способом, завдяки якому ви зможете мити скло душової кабіни значно рідше.

Для цього вам знадобиться такий засіб, як ополіскувач для посудомийної машини.

Річ у тім, що така рідина відрізняється дуже потужним водовідштовхувальним ефектом. Після того, як ви нанесете її на поверхню скла, краплі води більше не будуть на ній затримуватися. Вони активно стікатимуть донизу, не залишаючи після себе розводів.

Як результат — мити душову кабіну вам доведеться не так часто.

Запам'ятайте лише три кроки, щоб назавжди забути про таку проблему, як вапняний чи мильний наліт на душовій кабіні. Спочатку миєте скло звичним для себе способом. Тобто звичайною водою. Потім наносите невелику кількість ополіскувача на паперову серветку і протираєте скло. Далі потрібно вже оброблене скло злегка змочити чистою водою і дати йому обсохнути.

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