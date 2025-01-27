Три ложки цього копійчаного засобу – і навіть найстаріша ванна стане, неначе щойно з магазину

З часом ванна втрачає свою білизну та привабливий зовнішній вигляд. Навіть дороговартісні хімічні засоби не завжди можуть упоратися з уїдливим брудом, нальотом та іржею. Однак кмітливі господині винайшли спосіб, як швидко вирішити проблему і повернути ванні первозданний вигляд.

Як відчистити ванну від нальоту й іржі за допомогою підручних засобів

Такий простий спосіб допоможе начисто відмити ванну, не пошкодивши її поверхню. Для цього треба взяти пів склянки теплої води, три столові ложки лимонної кислоти та столову ложку гелю для миття посуду. Змішайте всі інгредієнти й за допомогою губки нанесіть на поверхню ванни. Приділіть особливу увагу тим місцям, де є плями іржі. Після нанесення засобу треба зачекати десять хвилин.

Коли засіб відпрацює, наліт розм’якшиться і його можна буде легко відмити жорсткою губкою. Після очищення ванни змийте все теплою водою і витріть насухо. Така процедура допоможе перетворити навіть найстарішу ванну на нову.

Якщо біля вашої ванни з’явився грибок, його також досить легко вивести за допомогою підручних засобів. Для цього треба змішати 3 чайні ложки порошку й додати трохи білизни, щоб вийшла пастоподібна суміш. Отриману пасту нанесіть жорсткою щіткою на місця, де є грибок, і залиште на 15 хвилин. Після того, як засіб відпрацює, пліснява легко зійде, наче й не було. Просто залишиться змити оброблені місця проточною водою.

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