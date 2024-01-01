Три найголовніші стрижки 2024, що омолоджують: ці зачіски будуть у трендах не один рік

Такі зачіски омолоджують, не потребують укладання, тримають об'єм і гарно відростають.
Головним трендом у стрижках 2024 року будуть легкість, природність та об’єм. Тому для вибору оновлення образу підійдуть багатошарові зачіски з градуюванням і без. Особлива увага в цьому році приділяється чубчику. Розповідаємо, які зачіски стануть хітами 2024 року.
Чубчик у трендових стрижках
Головна перевага чубчика – він здатен омолоджувати і маскувати недоліки. А ще його можна адаптувати до будь-якого типу обличчя і волосся, повністю змінивши образ. Є кілька видів чубчика для різних форм лиця та структури локонів:
- Подовжений чубчик на бік, який коригує вилиці. Він підходить для круглого обличчя, оскільки створює більш овальну та витончену форму.
- Прямий тонкий чубчик, який прикриває брови. Такий варіант підходить для середньої довжини прямого волосся і маскує занадто широкий лоб.
- Довгий багатошаровий чубчик. Має м’яку текстуру, що обрамляє обличчя, підходить для будь-якого типу волосся на середню довжину.
- Текстурований чубчик-шторка. Цей варіант підходить як для хвилястого, так і до прямого волосся. Надає обличчю грайливості і маскує вікові зміни шкіри.
Стрижка піксі
Цю зачіску люблять в усьому світі за її легкість та універсальність. Вона підходить абсолютно всім жінкам, гарно відростає і не потребує укладання. Піксі – найпопулярніший варіант з-поміж інших на коротке волосся. Якщо у вас від природи не надто густі локони, можна додати пінки, збити волосся руками – і ви за кілька секунд отримаєте неперевершений об’єм. Ця стрижка характерна своєю багатошаровістю й чубчиком, який може бути різної довжини та форми. За рахунок цього зачіска омолоджує на кілька років і здатна замаскувати недоліки й видовжити занадто кругле обличчя.
Класичний боб з чубчиком
Варіантів цієї зачіски безліч, вона підходить на довге й коротке волосся. Завдяки своїй багатошаровості здатна створювати природній об’єм. Класичний боб вже кілька років поспіль посідає лідируючі позиції на модному олімпі. Оскільки не потребує укладання, завжди актуальний і пасує всім жінкам без винятку.
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