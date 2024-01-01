Три найголовніші стрижки 2024, що омолоджують: ці зачіски будуть у трендах не один рік

Головним трендом у стрижках 2024 року будуть легкість, природність та об’єм. Тому для вибору оновлення образу підійдуть багатошарові зачіски з градуюванням і без. Особлива увага в цьому році приділяється чубчику. Розповідаємо, які зачіски стануть хітами 2024 року.

Чубчик у трендових стрижках

Найголовніші стрижки 2024 року / Фото: Freepik

Головна перевага чубчика – він здатен омолоджувати і маскувати недоліки. А ще його можна адаптувати до будь-якого типу обличчя і волосся, повністю змінивши образ. Є кілька видів чубчика для різних форм лиця та структури локонів:

Подовжений чубчик на бік, який коригує вилиці. Він підходить для круглого обличчя, оскільки створює більш овальну та витончену форму.

який коригує вилиці. Він підходить для круглого обличчя, оскільки створює більш овальну та витончену форму. Прямий тонкий чубчик, який прикриває брови. Такий варіант підходить для середньої довжини прямого волосся і маскує занадто широкий лоб.

який прикриває брови. Такий варіант підходить для середньої довжини прямого волосся і маскує занадто широкий лоб. Довгий багатошаровий чубчик. Має м’яку текстуру, що обрамляє обличчя, підходить для будь-якого типу волосся на середню довжину.

Має м’яку текстуру, що обрамляє обличчя, підходить для будь-якого типу волосся на середню довжину. Текстурований чубчик-шторка. Цей варіант підходить як для хвилястого, так і до прямого волосся. Надає обличчю грайливості і маскує вікові зміни шкіри.

Стрижка піксі

Найголовніші стрижки 2024 року / Фото: pixabay.com

Цю зачіску люблять в усьому світі за її легкість та універсальність. Вона підходить абсолютно всім жінкам, гарно відростає і не потребує укладання. Піксі – найпопулярніший варіант з-поміж інших на коротке волосся. Якщо у вас від природи не надто густі локони, можна додати пінки, збити волосся руками – і ви за кілька секунд отримаєте неперевершений об’єм. Ця стрижка характерна своєю багатошаровістю й чубчиком, який може бути різної довжини та форми. За рахунок цього зачіска омолоджує на кілька років і здатна замаскувати недоліки й видовжити занадто кругле обличчя.

Класичний боб з чубчиком

Найголовніші стрижки 2024 року / Фото: Freepik

Варіантів цієї зачіски безліч, вона підходить на довге й коротке волосся. Завдяки своїй багатошаровості здатна створювати природній об’єм. Класичний боб вже кілька років поспіль посідає лідируючі позиції на модному олімпі. Оскільки не потребує укладання, завжди актуальний і пасує всім жінкам без винятку.

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