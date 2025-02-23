Три нетактовні запитання, на які в жодному разі не можна відповідати

Досить часто знайомі та малознайомі люди можуть ставити такі запитання, від яких хочеться одразу втекти. На жаль, боротися з цим явищем практично неможливо, однак ви маєте повне право захищати себе від подібної поведінки. Розповідаємо, посилаючись на ресурс Woman Life, на які запитання ви не маєте відповідати, бо вони порушують ваші особисті кордони.

На які незручні запитання не треба відповідати і як протистояти нетактовній поведінці

"Коли чоловіка знайдеш?" Такі запитання досить часто ставлять близькі й далекі родичі, знайомі чи навіть колеги. Однак ці слова є ознакою того, що ваші особисті кордони намагаються зламати, щоб утрутитися в особисте життя. Тому не можна відповідати на таке запитання, краще промовчати чи перевести розмову на іншу тему. А співрозмовникові варто дати зрозуміти, що він нетактовний і не знає правил етичного спілкування.

"Навіщо тобі цей спорт, куди ще худнути?" Здавалося б, така фраза досить невинна, однак це лише на перший погляд. Насправді, ваші зусилля і роботу над своєю фігурою та зміцненням здоров’я намагаються знецінити. У таких випадках треба людині пояснити, що підтримувати тіло у формі – це означає підтримувати своє здоров’я.

"Вії наростила? Губи підкачала?" Зовнішній вигляд – це особиста справа кожної людини. І якщо хтось намагається підкреслити свою природну красу, то це нормальне бажання. Бо всі ми хочемо подобатися іншим людям. Та якщо людина відверто ставить такі запитання, то варто одразу давати їй відсіч – припинити розмову чи перевести тему. А психологи взагалі рекомендують обмежити своє спілкування з тими, хто порушує ваші особистісні кордони.

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