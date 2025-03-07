Три овочі, які потрібно посадити в першій половині березня, щоб отримати ранній урожай

Їх потрібно посадити вже зараз, щоб отримати ранній врожай

Коли перші промені весняного сонця починають зігрівати землю, садівники відчувають нестримне бажання розпочати новий сезон. І це не дивно, адже правильний вибір культур для ранньої посадки може подарувати не лише ранній, але й щедрий урожай.

Експерт із садівництва Джон Коллінз стверджує, що певні овочеві культури особливо добре підходять для ранньої посадки, оскільки вони здатні витримувати прохолодні умови. Більше того, чим раніше їх висадити, тим щедріший урожай можна отримати. Він виділяє три культури, які, за його словами, є "першопрохідцями" у ранньому городництві.

Квасоля: перший крок до весняного врожаю

Квасоля, відома своєю стійкістю до низьких температур, є ідеальним кандидатом для ранньої посадки. Висаджуючи її на початку березня, ви можете розраховувати на врожай вже наприкінці весни або на початку літа. Для прискорення проростання насіння рекомендується замочити на ніч у теплій воді.

Квасоля потребує сонячного місця з добре дренованим ґрунтом. Насіння слід висаджувати на відстані близько 20 см одне від одного, залишаючи 60 см між подвійними рядами для забезпечення достатньої циркуляції повітря. Зростаючі рослини потребують опори, тому варто заздалегідь встановити сітку або палиці. Коли рослини досягнуть висоти близько метра, рекомендується прищипнути верхівки, щоб стимулювати розгалуження та запобігти атакам попелиці.

Квасоля: перший крок до весняного врожаю

Ранній горох: аромат весни на вашому столі

Ранні сорти гороху чудово адаптовані до прохолодних умов. Їх висаджування у березні дозволить вам насолоджуватися солодким горошком вже в кінці весни. На відміну від квасолі, горох віддає перевагу захищеним від прямих сонячних променів місцям.

Горох можна висівати на відстані 5 см один від одного, залишаючи 60 см між рядами. Для підтримки зростаючих рослин необхідні опори. Щоб захистити молоді рослини від птахів та мишей, можна спочатку висіяти горох у біорозкладні горщики в приміщенні, а потім пересадити у відкритий ґрунт, коли вони зміцніють.

Горох

Шпинат: вітамінний заряд ранньої весни

Шпинат, особливо витривалі сорти, такі як "Вічний шпинат", може витримувати низькі температури, забезпечуючи ранній урожай поживної зелені. Посадка шпинату в лютому або березні дозволить вам отримати свіжу зелень вже на початку весни.

Шпинат віддає перевагу сонячним або частково затіненим ділянкам з вологим, багатим на поживні речовини ґрунтом. Насіння слід висівати на відстані 30 см одне від одного. Шпинат також можна вирощувати в контейнерах, що особливо зручно для садівників з обмеженим простором. Регулярний полив та мульчування допоможуть зберегти вологу в ґрунті.

Для успішної ранньої посадки необхідно ретельно підготувати ґрунт, розпушивши його та видаливши бур'яни. Важливо обирати сорти, які відомі своєю стійкістю до низьких температур та раннім терміном дозрівання. У разі прогнозу заморозків, молоді рослини можна захистити, накривши їх агроволокном або плівкою. Ранні посадки потребують регулярного поливу, особливо в періоди посухи. Мульчування ґрунту допоможе зберегти вологу та запобігти росту бур'янів.

Шпинат

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