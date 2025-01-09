Три продукти, які не можна зберігати в холодильнику, та всі продовжують це робити

Експерти з безпеки харчування наголошують, що звичка зберігати деякі харчі в холодильнику може стати вкрай небезпечною.

Фахівці розкрили правду про те, які продукти в жодному разі не слід зберігати в холодильнику традиційним способом. Це не лише марно, а й небезпечно.

Які три продукти не слід зберігати в холодильнику традиційним способом

Яйця. Для цього продукту підвищена вологість в холодильнику – це ідеальне середовище розмноження небезпечних мікроорганізмів. Яйця мають пористу шкаралупу, через яку всередину потрапляють шкідливі бактерії. Ідеальним місцем для збереження яєць експерти вважають дверцята холодильника, бо там є спеціальні комірки, в яких варто тримати цей продукт. Необхідно зауважити, що попередньо місце зберігання яєць треба вимити водою з оцтом, щоб позбутися всіх шкідливих мікроорганізмів.

Для цього продукту підвищена вологість в холодильнику – це ідеальне середовище розмноження небезпечних мікроорганізмів. Яйця мають пористу шкаралупу, через яку всередину потрапляють шкідливі бактерії. Ідеальним місцем для збереження яєць експерти вважають дверцята холодильника, бо там є спеціальні комірки, в яких варто тримати цей продукт. Необхідно зауважити, що попередньо місце зберігання яєць треба вимити водою з оцтом, щоб позбутися всіх шкідливих мікроорганізмів. Банани й помідори. Таке твердження може здатися досить дивним, та експерти з безпеки харчування переконують, що холодильник – не місце для зберігання цих продуктів, і ось чому. Через високу вологість на бананах і помідорах може з’явитися цвіль, тому вони швидше зіпсуються. Натомість фахівці рекомендують зберігати ці продукти в сухому темному місці за кімнатної температури.

Таке твердження може здатися досить дивним, та експерти з безпеки харчування переконують, що холодильник – не місце для зберігання цих продуктів, і ось чому. Через високу вологість на бананах і помідорах може з’явитися цвіль, тому вони швидше зіпсуються. Натомість фахівці рекомендують зберігати ці продукти в сухому темному місці за кімнатної температури. Сир. Тут справа ось у чому. Якщо зберігати сир у холодильнику, його треба тримати в герметичному контейнері чи пакуванні. Інакше продукт може стати ідеальним домом для купи шкідливих мікроорганізмів.

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