Три сигнали інтуїції, які не можна ігнорувати: зверніть увагу на свої відчуття

Наше тіло завжди посилає нам чіткі сигнали, а мозок попереджає про різноманітні події як позитивного, так і негативного характеру.
Всі люди мають здатність чути те, що говорить внутрішній голос або інтуїція. Та зазвичай ми не дослухаємося ні до свого тіла, ні до своїх відчуттів, а дарма. Інтуїція – це чисте знання, яке може нас вберегти від багатьох проблем, якщо ми звертатимемо увагу на її сигнали.
Які три інтуїтивні або інстинктивні відчуття ніколи не можна ігнорувати
- Ви погано почуваєтеся. Коли ваше тіло говорить вам, що щось не так, цього не можна ігнорувати. Воно спілкується з нами за допомогою різноманітних відчуттів. Тож зверніть особливу увагу на те, що ви відчуваєте, коли щось робите, коли перебуваєте в якомусь місці або спілкуєтеся з певними людьми. Ви почуваєтеся добре чи погано? Які стосунки і заняття виснажують вас чи, навпаки, роблять життєрадісними та наповненими? Прислухайтеся до свого тіла, воно завжди говорить вам правду.
- Ви хочете комусь допомогти. Інтуїція не лише попереджає нас про небезпеку. Всі люди взаємодіють між собою в єдиному інформаційному просторі, тому ми можемо гостро відчувати, якщо комусь потрібна наша допомога. Допоможіть, якщо ви відчуваєте, що це необхідно, або запитайте в людини, чи потрібна їй ваша допомога.
- Ви просто знаєте, що так і має бути. У вас може не бути логічного чи раціонального пояснення, ви просто знаєте і все. Це також інтуїція говорить із вами, підказуючи, що зробити, куди піти, як діяти в певній ситуації.
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