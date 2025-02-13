Три слова, які змусять замовкнути того, хто вас критикує

Як правильно реагувати на критику: поради експертів з комунікації.

Розповідаємо, посилаючись на ресурс ua-vestnik, як припинити критику у свій бік та налагодити продуктивний діалог з опонентом за допомогою трьох простих слів.

3 слова, які обеззброять того, хто вас критикує: поради психологів

"Так". Дайте спочатку своєму опонентові висловити те, що він думає. Якщо він вас критикує, отже налаштований на конструктивний діалог з вами. Ваше погодження виб’є візаві з колії, бо він не буде готовий до такого. Тоді скажіть "дякую". Ваш співрозмовник зануриться в стан "позитивної розгубленості", коли замість претензій чи опору почує ввічливе слово. А ви зможете з легкістю повернути діалог у конструктивне русло і дійти згоди.

Дайте спочатку своєму опонентові висловити те, що він думає. Якщо він вас критикує, отже налаштований на конструктивний діалог з вами. Ваше погодження виб’є візаві з колії, бо він не буде готовий до такого. Тоді скажіть "дякую". Ваш співрозмовник зануриться в стан "позитивної розгубленості", коли замість претензій чи опору почує ввічливе слово. А ви зможете з легкістю повернути діалог у конструктивне русло і дійти згоди. "Але…". Коли ваші погляди кардинально розходяться з опонентом, вам треба обов’язково захистити свою точку зору фразою: "Так, але…". Однак це не має бути виправданням. Висловлюючи свою думку, обов’язково підкріплюйте її об’єктивними беззаперечними фактами. В результаті ваш візаві буде вимушений погодитися з вами.

Коли ваші погляди кардинально розходяться з опонентом, вам треба обов’язково захистити свою точку зору фразою: "Так, але…". Однак це не має бути виправданням. Висловлюючи свою думку, обов’язково підкріплюйте її об’єктивними беззаперечними фактами. В результаті ваш візаві буде вимушений погодитися з вами. "Давайте…". Після того, як ви ввічливо вислухали претензію та чітко аргументували свою позицію, а візаві не здається, треба знайти спільне рішення, яке б задовільнило обидві сторони. Необхідно просто переконати співрозмовника, що ви налаштовані на взаємовигідну комунікацію й готові внести конкретні пропозиції. Треба вести діалог за схемою: "Так – але – давайте…". Це допоможе зупинити суперечку та повернути розмову собі на користь, а також поладнати зі своїм співрозмовником.

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