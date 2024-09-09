Три топові осінні стрижки, які довго тримають форму й омолоджують одразу на 10 років

Якщо ви хочете змінити свій стиль та омолодитися, стрижка – це найлегший та найшвидший спосіб зробити це. Модні експерти пропонують 3 варіанти зачісок, які закриють ці потреби. Такі стрижки тримають форму до 8 місяців, красиво відростають і маскують зморшки, омолоджуючи загальний образ. Розповідаємо, які три омолоджувальні стрижки будуть на піку популярності восени 2024.

Подовжена біксі

Які омолоджувальні стрижки в моді восени 2024 / Фото: Freepik

Біксі поєднує у собі ознаки класичного бобу та піксі, вона стане ідеальним вибором для тих жінок, які хочуть кардинально оновити свій стиль. Така стрижка зробить кожну представницю прекрасної статі молодою, розкішною та досконалою. Подовжена версія стрижки надає локонам екстраординарного об’єму, а загальному аутфіту – динаміки та легкості водночас. Зачіска акцентується косим чубчиком, який приховує зморшки та коригує овал обличчя, прибираючи непотрібний об’єм у нижній зоні.

Подовжена біксі абсолютно не потребує укладання і довго тримає форму, аж до 8 місяців. Щоб локони лягали у правильну зачіску, можна скористатися легким спреєм, який структурує пасма й не обтяжуватиме волосся.

Текстурований боб

Які омолоджувальні стрижки в моді восени 2024 / Фото: Freepik

Ця багатошарова стрижка з градуйованими пасмами вже давно перейшла до розряду класики. А все тому, що зачіска робить образ елегантним, молодим і досконалим. Цю стрижку люблять в усьому світі за її універсальність, оскільки вона пасує всім жінкам без винятку. Текстурований боб має омолоджувальний ефект, надає волоссю об’єму, а загальному образу – легкості. Таку стрижку рекомендовано власницям тонкого волосся без об’єму, вона робить його візуально густішим та здоровішим.

Стрижка тримає форму упродовж кількох місяців, тому не треба буде часто відвідувати свого майстра. До того ж, вона не потребує укладання. Після миття достатньо просушити локони, збити легенько руками – і ваш неперевершений образ готовий.

Філіровані кінчики

Які омолоджувальні стрижки в моді восени 2024 / Фото: Freepik

Такі стрижки знову на піку популярності цієї осені, і ось чому. Зачіска із "рваними" кінчиками надає загальному образу зухвалості та деякої недбалості, тому має омолоджувальний ефект. За рахунок філірованих пасом волосся набуває правильної форми, тому підходить для власниць неслухняних локонів. Такі стрижки пасуватимуть до будь-якої форми обличчя, кожна представниця прекрасної статі зможе обрати для себе ідеальний варіант.

Філіровані стрижки надають тонкому волоссю екстраординарного об’єму у потрібних місцях. Однак, якщо локони слабкі, то краще робити короткі варіанти зачісок, бо довге тонке волосся не набуде потрібного об’єму та візуальної густоти.

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