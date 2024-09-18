Три варіанти еталонної стрижки для жінок за 40: цю зачіску люблять модниці усього світу

З віком волосся стає тоншим, втрачає свій об’єм та густоту, однак правильно підібрана стрижка з легкістю вирішить цю проблему.

Восени 2024 стилісти пропонують жінкам за сорок обирати об’ємні варіанти каре, такі стрижки закриватимуть одразу кілька потреб. Зачіски мають омолоджувальний ефект, оновлюють загальний образ і роблять його досконалим, також коригують овал обличчя. Недарма аристократія і світові зірки обирають саме каре, адже це вічна розкішна класика, яка ніколи не вийде з моди.

Боб-каре

Які омолоджувальні стрижки для жінок за 40 / Фото: Freepik

Цього року боб-каре на піку популярності, тому модні експерти рекомендують цю стрижку жінкам, які хочуть повністю оновити свій образ. Така зачіска пасує абсолютно всім, незалежно від типу обличчя та структури волосся. Вона надає екстраординарного об’єму, увиразнює вилиці, видовжуючи обличчя, й омолоджує на десяток років. Тому кожна пані почуватиметься молодою та неймовірно привабливою з такою стрижкою.

Боб-каре абсолютно не потребує укладання, вам не доведеться витрачати свій час, щоб надати локонам правильної форми. Можна вибирати асиметричний варіант каре, тоді ваш образ буде ультрамодним і приголомшливим.

Градуйоване об'ємне каре

Які омолоджувальні стрижки для жінок за 40 / Фото: pixabay.com

Цей варіант каре підійде для власниць густого волосся, жінкам, які мають тонкі ослаблені локони, краще вибрати іншу стрижку. Зачіска з градуйованими пасмами надає об’єму в зоні маківки і робить пишною також потилицю.

Стрижку можна акцентувати косим довгим чубчиком, тоді вона матиме омолоджувальний та коригувальний ефект. Такий варіант каре підійде власницям круглого та квадратного лиця, оскільки стрижка прибирає непотрібну важкість у нижній зоні.

Каре на ніжці

Які омолоджувальні стрижки для жінок за 40 / Фото: pixabay.com

Така стрижка відкриває потилицю, зберігаючи потрібну довжину локонів на маківці та спереду. За рахунок чого зачіска увиразнює вилиці, робить лінії обличчя більш тендітними та видовженими. Каре на ніжці надає волоссю об’єму там, де це потрібно, а також візуальної густоти. Тому стрижка стане ідеальними вибором для власниць тонких пошкоджених локонів.

Цей варіант каре краще акцентувати косим довгим чубчиком, який зробить погляд виразним, а загальний аутфіт – елегантним і досконалим.

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