Три вісімки: езотерики стверджують, що вже цього серпня на людство чекає "судний день"

Езотерики впевнені, що в останній місяць літа цього року на кожну людину чекає період розплати.

Про це пишуть в РадіоТрек.

Кажуть, що "судний день" прийде саме 8 серпня 2024 року. Пов'язано це з нумерологією: восьмий день восьмого місяця восьмого року (2+2+0+4). Вісімка вважається цифрою Сатурна, а ця планета, як відомо, в езотериці нерозривно пов'язана з кармою.

Спеціалісти застерігають, незалежно від дати народження чи інших нумерологічних обчислень, нікому не вдасться захиститися від карми, яка наздожене 8 серпня.

Звичайно, кінець світу езотерики не віщують, однак для кожної людини на Землі 8 серпня 2024 року розгортатиметься, як суд над її життям. Наприклад, когось можуть зрадити, звільнити з роботи, обдурити, угода може зірватися, а довгоочікуваний переїзд скасуватися. Тому слід залишатися на сторожі.

Езотерики кажуть, що 8 серпня 2024 року — це наче останнє попередження, яке нам передають вищі сили. Воно покаже, де і що ви робите неправильно, в чому людина повинна понести відповідальність тощо.

Коли доля обрушує на нас негативну енергію, то наче підштовхує тим самим до рішучих дій. Тут і зараз вам доведеться визначитися, куди ви йдете, хто ви, як правильно прожити життя.

До цієї дати, радять спеціалісти, важливо підготуватися, щоб судний день не застав вас зненацька. Насамперед, прийміть той факт, що будь-яка негативна подія, що станеться 8 серпня, спрямована на ваше благо в майбутньому. Не забудьте звертати увагу на знаки, цифри, ситуації, що повторюються. Саме вони вкажуть на проблеми у житті, які не дають вам рухатися вперед.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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